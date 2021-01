El vídeo de Aitana de pequeña sobre un apocalipsis zombie y su divertida comparación con 'el niño predicador': "He inventado una pócima"

En el vídeo, en el que vemos a Aitana en el verano del 2008 con disfraz y cuernos, la pequeña artista se mete en el papel de una mala malísima a las puertas de un apocalipsis zombie: "He inventado una pócima que vuelve zombies a las personas. Solo yo tengo la cura, voy a liderar el mundo", dice, mientras le están grabando.

Junto al vídeo, la cantante ha escrito: "verano 2008... cuidadito conmigo. ¿nueva pandemia?". Sin duda, una muestra más del gran sentido del humor de la catalana, que está disfrutando del éxito de su nuevo disco, 11 Razones, que lanzó a finales del año pasado.

AITANA VS EL NIÑO PREDICADOR

Alejandra Castelló nos ha traído a Levántate y Cárdenas una divertida comparación entre la vídeo de Aitana y el "mítico niño predicador". La verdad es que pasión no les falta a ninguno de ellos en su interpretación:

AITANA 'TIRA' DE FOTOS ANTIGUAS Y NOSTALGIA

Hace solo unos días, la cantante publicaba también unas fotografías junto a su amigo Marmi, con quien publicó su tema 'Tu foto del DNI', en la que podemos verles de pequeños, ella exactamente igual pero con la cara más de niña, sus mofletes, su flequillo y su sonrisa.

"Desde los 6 años pal mundo (estoy llorando de risa) @adrianmarmol23", escribía Aitana, junto a una serie de fotografías en las que aparecen juntos en diferentes ocasiones, e incluso podemos ver a la cantante con gafas de ver:

Un regalo para sus fans, que han llenado de piropos y mensajes tiernos la publicación.

ÉXITO DEL SEGUNDO DISCO DE AITANA: 11 RAZONES

A finales del año pasado, Aitana publicaba su esperado segundo disco, titulado 11 Razones, alzándose al poco tiempo con el Disco de Oro. En una entrevista concedida a europafm.com, Aitana comentaba a nuestra compañera Cristina Merino, que "11 Razones es un disco de desamor que termina en empoderamiento".

"Con Spoiler tenía miedo de que no gustase, porque sentía como que si no gustaba el primero no iba a gustar lo que viniese después. Y ahora es distinto porque, obviamente hago algo para que le guste a todo el mundo, pero si no les gusta, yo por lo menos voy a ir a por todas porque confío plenamente en este proyecto y es lo que quería transmitir", aseguraba la cantante.

Musicalmente, nos explicaba que además de las influencias nacionales "del rock, de La Oreja de Van Gogh, de El Canto del Loco o Pignoise…sobre todo en los instrumentos”, también se ha basado en artistas internacionales como Simple Plan, Avril Lavigne o Blink 182, siempre recalcando que ella hace pop y que “no pretende ser como esos artistas”, debido al revuelo que se creó con el lanzamiento del videoclip de 11 Razones donde en Twitter la comparan con Avril Lavigne.

“Quise hacer un disco conceptual a nivel género musical, centrarme más en el pop rock, pero también quería contar una historia. Que todo fuera un hilo conductor. Que la primera canción fuera una introducción y que se fuera creando una historia. Es claramente un disco de desamor que termina en empoderamiento”, explica. Puedes ver la entrevista completa a continuación: