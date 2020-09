La pelea de Omar Montes, ¿un polémico montaje para promocionar su nueva música?

Unos polémicos vídeos de Omar Montes en medio de una pelea en la calle junto a un grupo de amigos hicieron caer un aluvión de críticas sobre el cantante en redes sociales. Hasta el punto de que Montes anunciaba su retiro temporal de RRSS. Pero, ¿es real la pelea o un montaje? Al comentarlo en Levántate y Cárdenas, Uri Sabat ya apuntaba esa posibilidad, que en las últimas horas ha cobrado fuerza.

En la grabación, vemos a Omar Montes con la cara ensangrentada junto a RVFV -que recientemente publicó junto a Lola Indigo el éxito 'Trendy'- durante una supuesta pelea. En medio de los empujones, se escuchan gritos como: "¡Que lo matáis! ¡Nos buscáis la ruina!", por parte de uno de los amigos del reguetonero, o "¡Maricón de mierda!", de boca del propio Montes.

Sin embargo, entre las críticas por la actitud de Montes en los vídeos, algunas voces apuntaron a que podría tratarse de un retorcido montaje para promocionar su último single el propio RVFV, a quien también vemos en el vídeo con camiseta amarilla, titulado 'No puedo más'. Así lo aseguraba este miércoles la periodista Adriana Dorronsoro durante un programa de televisión: "No hay ninguna pelea real, es todo un teatro que ha hecho Omar Montes junto a su compañero", comentaba.

¿MONTAJE, MÁRKETING O LAVADO DE IMAGEN?

.

En el vídeo de la pelea, la imagen que desprende Omar Montes -que recordemos que tiene un pasado reciente como boxeador- se aleja de la que ha tratado de dar en los últimos meses con campañas de ayuda durante la pandemia o mostrando su cara más amable en entrevistas en 'yu, no te pierdas nada' o en El Hormiguero, y vuelve a acercarse a polémicas como la fiesta multitudinaria en mitad de la pandemia o su comportamiento durante un concierto en el que teóricamente se negaba a usar la mascarilla, y que llevó a la cancelación del mismo y a que las redes movieran el hashtag #OmarMontesIsOverParty, donde se recopilaban todas las ocasiones en las que había mantenido una actitud cuestionable.

Según Dorronsoro, estas grabaciones formarían parte de una estrategia de márketing para promocionar el lanzamiento de su nuevo tema 'No puedo más' junto a RVFV, como ya ocurriera por ejemplo con la campaña que lanzó el rapero Arkano publicando unos vídeos en los que se le veía borracho con una chica desnuda en la cama, que sin embargo no eran más que parte de una estrategia de promoción de su tema 'No me sale', en el que criticaba las letras machistas de las canciones de C. Tangana. Pero, ¿será este el caso de Omar Montes?

Si vamos un paso más allá, podríamos pensar en que esta misma idea de la campaña de márketing podría no ser más que un intento de lavar la imagen del cantante, emboscando la pelea tras de una polémica acción de promoción de su nueva música.

De momento, solo queda esperar y ver cómo se resuelve todo este complejo lío, esperando de realmente esas imágenes formen parte de una polémica campaña de márketing, en lugar de una pelea real.