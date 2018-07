Arctic Monkeys juega al 'Gran Hermano' en el surrealista vídeo de 'Four Out Five'

Tras el esperado regreso de Arctic Monkeys , con el sorprendente 'Tranquility Base Hotel + Casino' , los de Sheffield ya han escogido su primer single, 'Four Out Five' . Lo acompañan con un videoclip repleto de escenas surrealistas en las que Alex Turner vigila a su propio 'alter ego' en un mundo completamente guionizado.

Alex Turner de Arctic Monkeys en el videoclip de 'Four Out Five' / Youtube

El pasado 11 de mayo Arctic Monkeys lanzaba 'Tranquility Base Hotel and Casino', su primer disco en 5 años del que no habían avanzado ningún tema. Tras las primeras escuchas, necesarias para poder digerir este nuevo trabajo, la banda de Sheffield ha escogido su primer single 'Four Out Five'.

El videoclip de este tema es igual de complejo que todo el álbum. Dirigido por Ben Chappel y Aaron Brown y rodado en el castillo Howard de Yorkshire, vemos una sucesión de extrañas escenas en las que aparece un equipo de personas en segundo plano que parecen velar para que todo sea perfecto.

Todo ello supervisado por el propio Alex Turner, que vigila a su 'alter ego' (sin barba) que pasea por las distintas estancias de la maqueta del hotel y casino que aparece en la portada del álbum.

Con esta canción Arctic Monkeys hace una crítica al consumo extremo que vivimos en la actualidad, ofreciendo esta especie de paquetes de estilo de vida perfectos pero supervisados por un ente superior que en realidad nos manipula.