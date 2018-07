Arctic Monkeys materializan su madurez en 'Tranquility Base Hotel & Casino'

Los que seguimos a Arctic Monkeys desde sus inicios hemos ido viviendo un cambio lógico en el sonido de la banda con el paso del tiempo. En 'AM', su último álbum hasta la fecha editado en 2013, ya encontrábamos canciones que distaban de las pistas frenéticas de su debut 'Whatever People Say I Am, That's What I'm Not'.

Si a eso le sumamos el proyecto paralelo de Alex Turner con Miles Kane, The Last Shadow Puppets; con un sonido mucho más pausado y sobre todo teniendo el último álbum del dúo 'Everything You've Come To Expect' publicado en 2016; podemos entender el nuevo sonido de Arctic Monkeys en 'Tranquility Base Hotel & Casino'.

Por decirlo de una forma fácil, el sexto disco de Arctic Monkeys tiene más de The Last Shadow Puppets que de Arctic Monkeys en sí, o al menos en su versión más "old school". Las guitarras han perdido su protagonismo frente al piano y la voz de Alex Turner continúa con esa evolución hacia un estilo más crooner que de frontman de una banda de indie rock.

Probablemente 'Tranquility Base Hotel & Casino' no entre a la primera escucha, ni a a la segunda. Sus 11 temas componen una obra que no pasa más allá de un medio tempo y si lo que esperabas era un hit pegadizo como 'I Bet You Look Good On The Dancefloor' seguramente estés en el lado de los que les haya decepcionado este álbum.

Por otro lado, los que hemos crecido con la banda entendemos que a los 32 años de Turner, este sonido es mucho más creíble y comprensible que lo que podría resultar siendo una autoparodia con canciones de cuando tenían 20.

Tendremos que esperar a verlos en directo en sus citas en nuestro país como el Primavera Sound para saber si en directo también se decantaran por este nuevo sonido o combinarán sus discos anteriores.