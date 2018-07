Jessie J lanza un inspirador y emocionante vídeo para ‘Queen’

INCLUSIVO CON LA COMUNIDAD LGBTQ

Desde que se convirtiera en una estrella del pop y diera el salto a Estados Unidos, la cantante británica Jessie J ha tenido una relación con ciertos altibajos con la comunidad LGBTQ. Tras publicar ‘Do It Like A Dude’ y ‘Price Tag’, Jessie J se autodenominó bisexual, para más adelante referirse a esas afirmaciones como “una fase”.