Las siete mejores imitaciones de Joaquín Reyes en 'yu, No te pierdas nada'

Joaquín Reyes en 'yu, No te pierdas nada' // 'yu, No te pierdas nada'

Damos un repaso a las mejores imitaciones de Joaquín Reyes en yu, No te pierdas nada.

Joaquín Reyes es Sergio Ramos

"No ha sido fácil llegar a ser lo que soy, una leyenda viva", cuenta el ex jugador del Real Madrid, que echa de menos jugar en España. "No hay nada en mí que no sea español, Sergio Ramos y España son lo mismo".

Joaquín Reyes es Rihanna

Antes incluso de que saliesen a la luz las imágenes que confirmaban su embarazo, Rihanna dio la exclusiva en yu, No te pierdas nada de que quería ser madre. "Asap Rocky queremos un chiquillo, se llamará Lil Pump Junior Prince King Paris", dijo.

Joaquín Reyes es Bad Bunny

La nueva gira de Bad Bunny no pasa por España, pero para anunciar el tour ha llamado a uno de los actores españoles más conocidos: el mismísimo Mario Casas, que no sabemos si será capaz de conquistar a Gabriela en ausencia del cantante. "Yo a mis bebés cuando me voy las dejo tuteladas. Con horarios, barandillas, su paguita para que se la gasten en Sephora, sus comiditas, sus tupper, sus tutores...", contó el conejo malo en yu.

Joaquín Reyes es Kate Winslet

Ana Morgade no pudo evitar hacerle la pregunta del millón: ¿cabía o cabía Jack en la tabla de Titanic? "Bien en la tabla no íbamos a caber, cómodos no íbamos a estar", reconoce la actriz. "Pero estamos hablando de ficción, porque sabéis que Titanic es ficción y Dicaprio no se murió, siguió haciendo películas", asegura. ¿Misterio resuelto de una vez por todas?

Joaquín Reyes es Rosalía

El tercer disco de Rosalía tiene a todo el mundo con la expectación por las nubes, y menos mal que la catalana se pasó por el programa para aclarar algunas dudas. ¿Es verdad que no tiene carnet de moto?, ¿qué quiere decir Saoko?, ¿y Hentai?, ¿por qué sale desnuda en la portada de MOTOMAMI?

Joaquín Reyes es C. Tangana

"Rosalía, que te quise Pucho", exclama Antón Álvarez bajo la piel de Joaquín Reyes, que vino al programa a celebrar el exitazo del disco más vendido del 2021, El Madrileño.

Joaquín Reyes es Georgina

Georgina Rodríguez acaba de estrenar el documental sobre su vida de lujo y glamour, pero ha sacado tiempo para contarnos lo muchísimo que le costó cumplir el sueño de su vida. "Casarse con un millonario no es fácil, los sueños hay que currárselos", mantiene.