Don Patricio cierra su Twitter por su comentario sobre los barrenderos, ¡esto y más con Lorena Castell!

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Lorena nos trae su 'Musiquita Random', una sección que en realidad se rumorea que no se ha preparado, y ha hecho "croquetas" con los temas que se dejó en el tintero el año pasado... Uno de esos temas es el remix de 'HIGHEST IN THE ROOM' de Travis Scott ft. Rosalía y Lil Baby, y ha aprovechado para comentar también la 'foto palomo' de la cantante española con Kylie Jenner.

Además, nos habla de la serie 'Nicky Jam: El Ganador', que cuenta la vida del cantante de reggaeton, desde su lucha para salir de las drogas hasta alcanzar el éxito.

DON PATRICIO CIERRA SU TWITTER

Don Patricio, que acaba de estrenar su tema '22:23', ha decidido cerrar su cuenta de Twitter tras la avalancha de críticas que ha recibido, tachándole de clasista y prepotente, a raíz de unas declaraciones que hizo en una entrevista hace unos meses, pero que se han viralizado ahora.

En una de la preguntas de la entrevista al cantante de 'Contando Lunares', podía leerse esta respuesta del artista: "un médico tiene que ganar más que un barrendero y si el barrendero quiere ganar más, pues que estudie como un médico". Algo que en Twitter ha calado fuerte, y los haters se ha cebado: "don patricio diciendo que antes era de izquierdas porque era "joven". no será que ahora es un liberal porque tiene pasta y 0 principios???"

También hay algún tuit rescatado del artista, antes de que cerrara su cuenta, en la que aseguraba que la entrevista había sido denunciada por poner palabras que él "nunca" había dicho.

Pero contando toda esta historia, Lorena se mete ella solita en un buen jardín... 😅

LA MÚSICA DE RIHANNA QUE NO LLEGA

También comentamos el selfie "con grano" de Rihanna, que para muchos es la el 'mejor selfie del 2020', y su reciente comentario en Instagram sobre el que sería su nuevo disco (y que parece que nunca llega): R9. La cantante, compartió un vídeo de un perrete bailando con el texto: "Yo sola escuchando R9 y negándome a lanzarlo".

LA 'SABROSA' VUELTA DE JUSTIN BIEBER

Además, analiza la vuelta de Justin Bieber a la música, con su nuevo y esperado single 'Yummy'. Ganchitos, langostas, chuches o vino, todo vale, todo puede ser delicioso, y así lo demuestran mientras resuena el pegadizo estribillo:

Y para acabar, una reseña al último lanzamiento de David Bisbal, 'En Tus Planes'...

