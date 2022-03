iLeoVlogs, micro en mano en la prèmiere de 'Batman' con Alfred García, Susi Caramelo, Carlos Areces y muchos más

iLeoVlogs se ha puesto de punta en blanco para acudir a la premiere de Batman, película que no ha podido ver pero gracias a la que ha charlado con muchos famosetes.

Vamos a obviar que Melody, de La Isla de las Tentaciones, no supiese que el personaje es del imperio DC y no Marvel, pero eso no ha sido lo peor... Las preguntas-chistes de iLeoVlogs nos han dado risa y vergüenza a partes iguales.

Susi Caramelo, Carlos Areces, el Chojin, Rafa Mora y muchos más celebrities han pasado por el micrófono de yu, No te pierdas nada. "Me encanta Batman y aún me gusta mas Robert Pattinson, me han dicho que este Batman está inspirado en Kurt Cobain", contó el cantante Alfred García.

