Tirada de tarot a Ana Milán: ¿Cómo le irá en el futuro?

El pitoniso Ventura le ha querido hacer una tirada de tarot a la actriz Ana Milán , que vino a 'yu' a contarnos todos los secretos de su serie ' By Ana Milán '. ¿Qué le traerán las cartas?, ¿fortuna o desgracia?

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Ana Milán en yu / yu, no te pierdas nada

Turbante en la cabeza, cartas preparadas... ¡Ventura tiene todo preparado para una tirada de tarot! Sometemos a la actriz a una sesión de 'adivinación' con Ventura y sus poderes sensoriales. Si preguntamos por el amor... ¿Qué cartas salen? La fortuna, el Papa... What?

En carta y carta preguntamos... ¿Tenía alguna meta de joven? , ¿algún ex al que llamase 'papito'? "Qué va, era de Alicante, no de Medellín", bromea. Pero en realidad... "A todos los llamo hijos de puta".

¿Y si le preguntamos a la cartas por el sexo? ¡Salen el amor y la muerte! "Será por lo que dicen los franceses de que un orgasmo es la petit mort", explica la actriz... ¡Que sabe mucho más de esoterismo que Ventura! ¡Ha quedado clarísimo!

ASÍ ES 'BY ANA MILÁN'

La serie surgió a partir de sus directos de Instagram durante la cuarentena, y cuando se lo propusieron en Atresplayer... ¡No se lo pensó! "Ha sido un regalazo, hay una trama de ficción que arranca fuertecita".

"Es una serie que hace todo lo contrario a lo que hacen las series, esta arranca con un desastre y luego vamos a mejor", cuenta Ana Milán, que comienza el primer capítulo de 'la serie de su vida' a punto de casarse... ¡Hasta que el novio desaparece! "Me despierto, me hago el desayuno y ese señor no está", reconoce. Pero.. ¿Qué es ficción y qué es anécdota? "Eso nunca se sabrá", sentencia muy convencida.

Además, Ana Milán estará en el reencuentro de Física o Química, que también se hará realidad en Atresplayer Premium. "Cuando grabábamos FoQ íbamos adultos por un lado y adolescentes por otro, y ahora eso se acabó". ¡Los años pasan! "Los quiero mucho, el código de bromas que hubo en su momento seguían intactos", cuenta sobre los momentos entre bastidores.