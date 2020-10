Anaju, Joaquín Reyes, Lorena Castell, Joaquín Reyes y mucho más en 'yu, no te pierdas nada' (13/10/2020)

Nuestro rapero/freestyler/improvisador Errecé ha tenido batalla de gallos este finde, y mira que se le da bien... ¡Es capaz de hablar más rápido que la mismísima Lorena Castell! "Si piensas, te trabas, tienes que dejar que la rima te lleve", desvela.

"¿Quién prefieres que te rastree el móvil de arriba abajo, la Policía Nacional o tu madre?". Esa es una de las preguntas que Errecé hace a los viandantes en esta nueva entrega de su reportaje... '¿Qué preferirías?'

👉 Puedes ver a Errecé en el minuto 20:

¡Recibimos a una de las triunfadoras de este 2020 en Operación Triunfo! La cantante Anaju está muy contenta de venir a yu... ¡Y nosotros de recibirla! La artista se sienta en nuestro parquecito para hablarnos de su single 'Rota', en el que se pone un pelín "intensita". "Se gestó durante el confinamiento", revela.

Y viendo el videoclip de Rota (que ha quedado muy muy bonito) Ana Morgade se pregunta... ¿Cuántos cabezazos se llevó en el rodaje? "Uff, perdí la cuenta, y unos pisotones..." ¡Es un plano secuencia real! "Hicimos unos ocho planos, pero de pisotones y tal... Solo quedó uno mal".

La cantante escribió este tema durante una noche de insomnio. "Sí, tuve mis movidas", reconoce. "Me confinaron pero yo ya venía del confinamiento de OT, en el que no tienes mucho tiempo para pesar en tus movidas. Cuando salimos nos encontramos con la pandemia, como se había visto todo desde fuera y nuestras movidas mentales...".

¿Qué le diría la Anaju de ahora a la Anaju del pasado que no se imaginaba que llegaría tan lejos en el programa?, ¿se arrepiente de su manera de hacer algo? Y cuidado porque Anaju es una gran imitadora de Andrea Compton... ¡La clava!

Antes de entrar en la academia trabajaba de diseñadora y claro, ¡ahora hace ella misma sus diseños para portadas y etc! "Me he dado cuenta de que soy la peor jefa y cliente que puede haber, me mando mensajes para recordarme cosas". ¿Tenía muchos borradores de la portada? ¡Uy! "He tardado más en hacer la portada que la canción", asegura.

¿Y por qué sus fans se han autodenominado las 'archivos digitales'? Anaju nos habla de este particular apodo y de cómo surgió antes de conectar directamente con ellas para que hablen 'cara a cara' con su ídolo. ¿Tendrá un álbum digital? "Puede, pero aun no soy Beyoncé", bromea. ¿Habrá hilo conductor en sus temas? "Alguno habrá, pero no se puede decir todavía". ¿Hay algún estilo al que le quiera mete mano en breve? "No lo sé, de momento es variado, como una ensalada".

"El consejo que más he interiorizado es el de Noemí Galera al salir de OT, que ni todo lo bueno es tan bueno ni todo lo malo es tan malo, todo que sube, baja".

Joaquín Reyes se viene a 'yu, no te pierdas nada' disfrazado de Billie Eilish, una de las cantantes que más lo está petando desde que la conocemos. Lo cierto es que muchos de sus temazos salen del sótano en el que pasa la mayor parte de su tiempo con su hermano Finneas. "No salgo de ahí", reconoce.

La cantante acaba de cumplir 18 años y queremos saber cómo lo ha celebrado. ¿Habrá aprovechado su visita a España para beber alcohol? En Estados Unidos hasta los 21 nada... "He empezado con Licor 43 con granadina, Malibú con piña... Esta mañana me he tomado uno, pero aquí lo tenéis todo cerrado".

"Los millenials ya son viejunos, no saben hacer bailes de TikTok", asegura la joven, que pertenece a la generación Z. "Son gente ya mayor", indica.

A la cantante siempre le ha caracterizado un sonido melancólico. "Con que alguien llore un día con mis canciones, ya me doy por pagada".

Su aspecto físico y el estilo de la ropa que viste da mucho que hablar, aunque sea un tema un tanto frívolo. "A mi no me da el sol jamás, llevo un tolete encima que llevan cuatro fans gordotes", cuenta.

"Yo tenía un vecino gordito al que se le cayó la ropa del tendal y me la puse, me gustó, era ropa bonita". El próximo mes de febrero sale a la luz un documental sobre su vida... ¿Nos puede adelantar algo? "Mi vida es como jugar a las tinieblas todo el rato, a oscuras, llorando....".

También se habla mucho de su buena relación con Rosalía... "Hola y adiós en realidad. Con ella he cruzado cuatro palabras pero somos muy amigas". Pero cuidado porque sus estilos son muy diferentes... "A mí me gusta mucho el cante jondo, me gusta porque no hay consonantes", reconoce. ¡Y nos hace una demostración y todo!

Lorena Castell nos habla hoy de la triscadetrafobia. ¡El miedo a lo irracional! Hoy que es día 13 de octubre, hablamos del pavor de la sociedad a este temido número. ¿De dónde viene este miedo?, ¿cuál es su origen?

"En la tradición cristiana en la última cena había 13 comensales, Jesus y los 12 apóstoles. En el libro del Apocalipsis se dice que el Jinete llegará en día 13, y en el tarot también, es un numero que hace referencia a la muerte". OMG! Cuanto aprendemos... ¡Y en los aviones se saltan el asiento 13!

Pero Lorena Castell tiene más cosas que contarnos... ¿Cómo se liga entre fronteras y por correo postal? Ella lo sabe muy bien porque lo ha probado... ¡Y además así practica el inglés! Atentos a la historia...

👉 Puedes ver a Lorena Castell en el minuto 1:18

Recuerda, 'yu, no te pierda nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.