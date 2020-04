Dani Martín, Nathy Peluso, Natalia Ferviú y Beauty Brain en 'yu, no te pierdas nada' (24/04/2020)

¿Qué es el síndrome de la cabaña?, ¿de verdad cuando termine todo no querremos salir a la calle? Lorena Castell comienza el programa comentando con Aníbal Gómez y Natalia Ferviú las noticias musicales de la semana: que si Paul McCartney dice que los Beatles fueron mejores que los Rolling Stones, que si la música tiene mucho poder en el estado de ánimo durante el confinamiento...

Conectamos con Dani Martín, uno de los músicos más top del panorama nacional. ¿Qué hace cada día encerrado en casa?, ¿se ha puesto rutinas? "Hago deporte nada más levantarme para calmar mis fieras cerebrales, así luego el día es más bonito".

¿Y toca mucho la guitarra?, ¿se ha puesto manos a la obra con nuevos temas? "Estoy tocando muchas canciones de mis bandas favoritas de cuando era adolescente, me llevan a momentos que ahora mismo me gustaría estar viviendo". Y oye... ¡Se ha acicalado para recibirnos! "Soy como la Lomana, soy de vestir como si fuera a salir a seducir".

El cantante nos habla de su nuevo tema 'Los Huesos' con Juanes, un tema que escribió hace ya dos años. "Habla de la gente con el alma fría, podrida, que deberían aliviarse ellos mismos y luego abrazarse".

Lorena ha estado bicheando por TikTok y se ha encontrado con unos vídeos del cantante muy muy simpáticos... Una parodia del Baby One More Time de Britney Spears muy graciosa. "Cada vez tengo menos pudor para ser quien realmente soy, un idiota. No soy tan autentico, ni tan rockero, prefiero ser TikToker".

¿Y qué nos vamos a encontrar en su próximo disco? "Hay hiphop, hay latino.. También artistas muy diferentes, Sabina, Juanes.. Este disco es como un collage de colores".

¡Se une Nathy Peluso para jugar a nuestro clásico Adivina la Canción! Lorena Castell entona unas letras muy conocidas, a ver si los artistas consiguen saber quién es su intérprete. "A Luis Miguel lo escucho mucho", dice Nathy, que no acertó la de Julio Iglesias.

👉 Puedes ver 'Adivina la Canción' a partir del minuto 28:

¡Una de las figuras con más power de la música latina! Nathy Peluso derrocha energía, así que... ¿Dónde la mete durante este confinamiento? "Transformo la energía en música, comida...". ¿Y pan ha hecho? ¡Lo que está claro es que esta hecha toda una Bussiness Woman! ¡Así se llama su nuevo single! ¿Pero es ella realmente una busines woman?, ¿hace su propia declaración de la renta? "Yo hago lo básico, pero siempre hace falta alguien que te asesore un poco".

"Claro que se necesita un equipo, pero la clave es tenerlo todo controlado". En el clip la vemos con diferentes roles: la obrera, la empresaria, la diablillo... "Una mujer de negocios tiene que estar preparada para mancharse las manos como una obrera, me encantó llevarlo a los histriónico".

Ha trabajado como teleoperadora, ha dado conciertos en hoteles... ¿Le han servido sus otros curros para curtirla? "Claro, cuanto más sepas más herramientas tienes". Por si fuera poco... ¡Hizo una línea de ropa para Bershka! "Yo vivo en ropa de gimnasia, ropa cómoda, aunque luego me lo pongo con tacones".

"Tengo tantas ganas de tocar que me da igual que me metan en la cárcel", bromea. Y es que la cantante acababa de empezar su gira cuando todo se quedó en pause. "Todavía no me he sumergido en el mundo de TikTok de las coreografías, pero está bien para pasar la cuarentena".

¿Y porqué dicen que su nuevo disco suena 'caro'? "No lo relaciono con el dinero, es como decir que es 'rico', 'contundente'. Se puede hacer música muy cara sin dinero", nos explica. ¡Qué ganas de escucharlo! "Es como una primera carta de presentación de verdad, con un equipo que me ayuda mucho, una va creciendo". ¡Le hemos preguntado por sus colaboraciones pero no ha querido soltar prenda!

Terminamos escuchando un trocito de un bolerito en la voz de Nathy Peluso... ¡Una delicia!

Pablo González Batista tiene información sobre los artistas, que están tan tan aburridos que no dejan de componer nuevos temas. ¡Unos chavales de Barcelona han hecho ya 21 temas inéditos!

¡Los Beauty Brain nos traen mandanguita buena! Además nos presentan a spoksponha, un chaval que lo está petando con sus doblajes en las redes. ¡Se ha atrevido a doblar las entrevistas de Castell a Don Patricio y Afrojuice, y menudas risas!

¡La persona que más combina los pijamas! Natalia Ferviú se está poniendo las pilas con la musiquita y no para de hacerse listas en Spotify. "Siempre salgo a aplaudir, yo no salgo nunca, va mi chico al super", nos cuenta. "Pero claro, hay un vecino al que le ha dado por poner Resistiré todos los días y claro, ejem ejem...".¡La experta en moda nos trae nuevos himnos para los balcones! "Las hay positivas y también de bajón, que no pasa nada".

