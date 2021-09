Eladio Carrión visita 'yu, No te pierdas nada' // yu, No te pierdas nada

La primera que pasa por aquí este lunes es Rizha, que este fin de semana se ha dejado caer por la Madrid Fashion Week, donde ha asistido al desfile de Agatha Ruiz de la Prada. Allí vio el inigualable desfile de Omar Montes y se codeó con "las modelos de 50 metros" de la colorida diseñadora.

El cantante Eladio Carrión ha sacado dos discos en lo que llevamos de año, y todavía falta uno, que saldrá antes de Navidad. "Estoy todo el año haciendo discos, es como hacer una película, pareces tu propio fanático. La música que yo hago es bastante diferente", reconoce el artista, que asegura que para contar una historia necesita algo más que un single. "Sacar un disco es como parir un hijo", explica.

Nicki Minaj nació en Trinidad y Tobago, pero no sabemos exactamente en dónde. "Un culo en Trinidad y otro en Tobago", dice la cantante, que es un poquito pasiva agresiva. "Digo mucho 'tú sabrás', los de mi equipo se ponen a llorar", asegura Minaj, que se ha metido en un pequeño lío por sus declaraciones negacionistas sobre el covid. No pudo asistir a la gala MET por no estar vacunada.

Con la misma facilidad que llena una sala de conciertos, Samantha Hudson llena el yu de sabiduría. Hablamos con la reina de las tendencias de la manifestación nazi de este fin de semana y de la importancia de tener confianza a la hora de tener sexo. "También hay que reivindicar y dar voz a las personas que no quieren tener sexo por propia decisión", asegura.

