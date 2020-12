Manel Navarro, Bely Basarte, El Cejas, Joaquín Reyes y Andrea Compton en 'yu, No te pierdas nada' (21/12/2020)

Estamos a las puertas de la Navidad, pero lo importante del día es que ha empezado el invierno. A Ana Morgade y Pantomima Full no les convence todo esto, pero sí que les gusta recibir a los invitados de este lunes: Manel Navarro y Bely Basarte.

Pero antes de hablar con los cantantes, damos la bienvenida a El Cejas, que nos explica cómo son los Reyes Magos en su barrio, que el define como "chungo" y en el que para sobrevivir tienes que ser ágil para poder salir corriendo.

"Cuánto más gritan y más show, luego no se pegan", dice El Ceja que relata las mejores maneras de defenderte en la calle. Aunque lo importante es el reportaje que nos ha traído desde una pista de pádel. Aunque confiesa que "No soy partidario del deporte", dice que cuando lo practica, "lo hago bien".

"Siempre me acabo enganchando a lo malo", ha relatado nuestro colaborador, que ha querido descubrir si el pádel es un deporte asequible. La conclusión a la que ha llegado después de hablar con algunos aficionados a este deporte es que es "muy curioso".

Seguimos en 'yu No te pierdas nada' y lo hacemos con Manel Navarro y Bely Basarte, que han unido sus voces en 'Quiéreme', una canción que compuso Manel Navarro hace "bastante tiempo" tras una ruptura.

La colaboración nació después de que el artista se la enviara a Bely Basarte, que explica que "la escuché cantada por él y me gustó mucho". La canción formará parte de Cicatriz, el próximo EP de Manel Navarro que "tendrá un par o tres de canciones más, que son también colaboraciones" y "saldrá a principios de 2021".

Por otra parte, Bely Basarte también está "componiendo más y preparando música para 2021", un año al que Manel le pide que "sea un pelín mejor" que 2020, aunque confiesa que "tampoco lo suspendo".

Ambos coinciden que este año personalmente ha sido bueno, pero profesionalmente "regular". Y es que tanto Bely Basarte como Manel Navarro se han visto obligados a cambiar sus planes en la música por la pandemia y ahora solo piden conciertos para el próximo año.

Antes de despedirnos de nuestros invitados, los artistas nos han regalado y enamorado con una versión en acústico de 'Quiéreme'.

Sergio Bezos viene a 'yu No te pierdas nada' para hablar del éxito y del fracaso. Nuestro colaborador busca consejos y cursos para fracasar y el resultado es perfecto para meterte en líos, sobre todo el empleo de detective privado.

Otro de los descubrimientos de esta semana ha sido la historia del 'amigo invisible' y sus modalidades. Y, como no ha encontrado un 'enemigo invisible' en condiciones, ha decidido organizar uno con los colaboradores de 'yu No te pierdas nada' y los jefes... ¿Cuál es el mejor regalo?

👉 Puedes ver a Sergio Bezos en el minuto 44:21:

Esta semana Joaquín Reyes nos trae a la reina de la Navidad: Mariah Carey. La artista, que confiesa que tiene "muy buen carácter y muy buen humor", nos ha explicado cómo vive su época favorita del año.

"Durante la cuarentena, estuve con mis chiquillos en casa, confinados", dice la cantante, y "celebrábamos la Navidad todos los días" porque le "flipa las Navidades".

Por otro lado, Mariah Carey también nos ha explicado que 'All I Want For Christmas is You', su villancico, se lo dedicó a Tommy Mottola cuando era su pareja. Sin embargo, la confesión más relevante es que llegó a decorarle los testículos "como si fueran bolas de Navidad".

Si fuera posible, la cantante viviría todo el año en Navidad, les pone su villancico siempre a sus hijos y dice que "están encantados". Mariah Carey sabe que es la Reina de esta épica y no podría ser la del verano porque "son Sonia y Selena y no puedo entrar ahí", sería "intrusismo" como el que hizo Luis Miguel con 'Va a nevar'.

"Yo cobro en monedas de chocolate" y "el cambio a dólares es jodido", dice Mariah Carey, que este año ha versionado 'Oh Santa!' con Ariana Grande y Jennifer Hudson. A pesar del éxito de esta canción, la cantante dice que Ariana no tiene mucho espíritu navideño, que ella tiene "una pistola para medir el espíritu navideño y Ariana Grande no llegaba", estaba "muy justita".

No sabemos si este año también lo veremos en el biopic que se está preparando de Mariah Carey, aunque ella misma confiesa que "hay capítulos de mi vida que están en blanco, porque me encerré. La gente piensa que es una pausa dramática". Habrá que esperar a ver con qué nos sorprende.

👉 Puedes ver a Joaquín Reyes en el minuto 56:13:

Andrea Compton llega a 'yu No te pierdas nada' muy ansiosa: quiere ver ya el reencuentro de 'Física o Química', que se estrenará el próximo 27 de diciembre en Atresplayer.

La serie fue una de las más exitosas de Antena 3 y ahora los protagonistas se han vuelto a reunir y lo han hecho en la boda de la Yoli, el único personaje que apareció desde el primer capítulo.

El tráiler de 'FoQ: El Reencuentro' ha revolucionado las redes sociales, Andrea Compton analiza cada una de las escenas y confiesa que su adolescencia se pareció bastante a la serie.

Otro de los estrenos esperados de las últimas semanas ha sido 'El Cid'. Nuestra colaboradora ha asistido a la presentación para hablar con los protagonistas sobre cómo han vivido la experiencia de llevar a la pantalla la popular historia.

Recuerda, 'yu, No te pierdas nada' de lunes a viernes de 14 a 16h en Europa FM.