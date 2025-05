Desde cuándo participa Israel en Eurovisión: su historia en el festival

Eurovisión está envuelto en plena polémica por la participación de Israel en el certamen. Este 2025, España y varias delegaciones más ya habían propuesto por escrito reflexionar sobre la presencia de dicho país en el festival, y tras los resultados de la edición de este 2025 la tensión ha acabado por expandirse.

Israel, con la representante Yuval Raphael y la canción New Day Will Rise, arrasó en Basilea con el televoto, por el que recibieron 297 puntos. Un hecho de lo más llamativo si se tiene en cuenta la reacción del público en directo durante la actuación de dicho país, la cual fue censurada para que no se escucharan los abucheos.

Ahora, más que nunca, Israel ha vuelto al foco mediático por su influencia en la votación, directamente influenciada por la situación bélica que protagoniza en el territorio de Gaza.

Por qué participa Israel en Eurovisión y desde qué año

En términos generales, la presencia de Israel en Eurovisión se explica porque el país pertenece a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la corporación internacional encargada de organizar el festival desde 1956. Según la UER, Israel tiene derecho a participar por este motivo, a pesar de que Rusia fue expulsada de Eurovisión poco después de invadir Ucrania.

El debut de Israel en Eurovisión fue en 1973, año en el que Ilanit defendió la canción Ey Sham en Luxemburgo, obteniendo un cuarto puesto. Desde entonces su participación en el certamen ha sido continua menos en dos ocasiones: en 1994 y 1997.

Los mejores puestos de Israel en Eurovisión

Israel ha ganado Eurovisión en cuatro ocasiones: en 1978 con Izhar Cohen y Alphabeta y la canción cantada en hebrero A-Ba-Ni-Bi; en 1979 con Gali Atari junto al grupo Milk & Honey y el tema Hallelujah; en 1998 con Dana Internacional al defender Diva y en 2018, con Netta y su Toy.

Pero, además, el país ha tenido muy buenos puestos a lo largo de su participación. La delegación ha quedado en segundo lugar en tres años: en 1982 con Avi Toledano al interpretar Hora, un año después con Ofra Haza y Hi y este 2025, con Yuval Raphael y la canción New Day Will Rise. Además, en 2023 Israel quedó en tercera posición con la recordada actuación de Noa Kirel con Unicorn.