Los 20 temas más bailados del 2000 hasta hoy, con Xavi Alfaro

Desde Modjo o Avicii, a nuestro compañero de Europa Baila y cabeza de cartel de este especial de Fin de Año, el genial David Guetta, repasamos los 20 temazos más bailados del 2000 hasta hoy.

Veinte años de buena música dance que ha sonado en nuestra emisora y que ahora el DJ y locutor de Europa FM, Xavi Alfaro, remezcla para ti en un programa especial de una hora de duración, que ya puedes volver a escuchar.

👉 Sesión exclusiva de Xavi Alfaro en el especial Fin de Año de Europa FM

¿Quién no recuerda éxitos como 'World Hold on' de Bob Sinclar o 'No money' de Galantis? ¿Quién no ha bailado hasta el agotamiento con 'Lady' de Modjo o 'When love takes over' de David Guetta?

¡Sube el volumen y adéntrate en una experiencia dance remember que te transportará por los últimos 20 años de los temazos más bailados!

👉 Disfruta aquí de todas las sesiones del especial de Fin de Año: 'Que No Nos Quiten Lo Bailao'

MÁS DE 12 HORAS DE LA MEJOR MÚSICA

Desde las 20:20h del jueves 31 de diciembre hasta las 09:00h del día 1 de enero de 2021, en Europa FM hemos compartido contigo una fiesta única con cientos de miles de personas en más de medio millón de kilómetros cuadrados, toneladas de altavoces repartidos por toda la geografía española y más de un millón de vatios de potencia, para recibir al 2021 de la mejor forma: ¡bailando!

David Guetta ha sido el cabeza de cartel de una jornada mágica en la radio, en la que hemos repasado los temas más sonados del 2020 de la mano de Juan Sánchez y Uri Sabat, hemos bailado al ritmo de los mayores éxitos del 2000 hasta hoy con Xavi Alfaro, nos hemos comido las uvas para celebrar la entrada en el 2021 con Rocío Santos y Tony Loarces, en el programa especial ¡'Damos La Campanada'! ; y hemos bailado hasta el amanecer con las sesiones de los geniales DJs Brian Cross, Wally Lopez, Uri Sabat, Xavi Alfaro, Uri Farré y Javi Sánchez, ¡menuda entrada de año!

Además, los artistas y grupos más importantes han querido sumarse a esta celebración con sus saludos y felicitaciones a los oyentes de Europa FM: Aitana, Pablo López, Orozco, Dani Fernández, Joel Corry, Lola Indigo, IZAL, Arnau Griso, Miki Núñez, Maldita Nerea, Miss Caffeina, Stay Homas, Santi Balmes de Love Of Lesbian, Shinova, Shuarma de Elefantes, Varry Brava, Sidecars, Carlos Sadness... ¡Todos se han sumado a esta fiesta de Fin de Año en Europa FM!

Porque este 2020, la Covid nos ha quitado muchas cosas, ¡pero nunca las ganas de celebrar!

Si quieres revivirlo, puedes disfrutar de lo mejor de la noche en un espectacular resumen lleno de música y buen rollo, pero también escuchar de cada una de las sesiones de forma individual: ¡Revive aquí el especial 'Que No Nos Quiten Lo Bailao'!