Aitana y Sebastián Yatra: la evolución de su amistad hasta los rumores de romance

Durante las últimas semanas, Aitana y Sebastián Yatra están siendo el centro de atención por los incesantes rumores de romance entre ellos desde que se supo que la cantante había roto su relación con el actor Miguel Bernardeau, con quién estuvo durante cuatro años.

Las redes sociales no dejan de rescatar momentos de ambos juntos tanto y el shippeo cada vez está ganando más notoriedad. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Analizamos la relación de Aitana y Sebastián Yatra desde sus inicios.

Revuelo por su actuación en OT

Aitana y Sebastián Yatra se conocieron cuando el colombiano visitó OT en 2018, en la edición en la que estaba participando Aitana y dónde saltó a la fama.

Yatra interpretó en directo su tema Quiero decirte y durante la actuación se acercó sensualmente a Aitana para cantarle a pocos centímetros, a lo que ella respondió con una sonrisa visiblemente abrumada.

Ambos han hablado de este momento posteriormente, cuando coincidieron en La Voz Kids, programa que se grabó en 2021. "Él fue a cantar de invitado. Estaba cantándole a todo el mundo y cuando vino para donde estábamos los finalistas, vino y se puso a cantar así súper chulo. Literalmente me tuve que tirar un poco para atrás en plan 'Yatra, tranquilo", explicó Aitana entre risas cuando David Bisbal le preguntó si recordaba cuándo se conocieron.

"¿Le hiciste una semi cobra?", quiso saber Pablo López. "No, no", aseguró Aitana, a lo que Yatra añadió: "Yo fui a cantar. Yo ni me enteré. Chequeé Twitter como a las tres horas y toda España estaba encima mío como 'Aléjate de Aitana'. Y yo al día siguiente viajé a Colombia".

Los Ángeles, el lugar donde se forjó su amistad

Tras el primer encuentro en OT, Aitana y Yatra no volvieron a encontrarse hasta que ella viajó a Los Ángeles para asistir a sus primeros Latin Grammy.

La artista explicó en una de sus visitas a Colombia que fue allí cuando realmente se forjó su amistad: "Yo tenía una prueba de sonido para una presentación y él estaba haciendo su prueba de sonido. Y súper bien, súper cordial y recuerdo que me dijo 'Luego yo voy a ir a México', porque yo también iba a hacer promoción allí, y dijo 'Si quieres nos podemos ver'. Y ahí nació una bonita amistad hasta ahora, que estamos grabando La Voz Kids en España. Y la verdad es que le tengo mucho cariño y lo admiro muchísimo. Ahora mismo él es de mis mejores amigos".

Es 'Cristina' de Sebastián Yatra realmente Aitana?

Una de las especulaciones de las que más se está hablando en la red, es que Sebastián habla de Aitana en su tema Cristina. Algunos usuarios como @GracVanDien han señalado que en esta canción en la que el artista canta "Tú de 19 y yo de 23 / Y empecé mis planes para vernos otra vez" coinciden con el momento en el que surgió su amistad en los Latin Grammy de 2018, cuando Aitana tenía 19 años y Yatra, 23.

Además, tal como explicó la propia Aitana, Sebastián le propuso verse en México, con lo que también cuadraría la frase de "empecé mis planes para vernos otra vez".

Por último, en un vídeo que circula por la red, el productor de Aitana bromea y le llama Cristina, a lo que Lola Índigo, que está presente, estalla entre risas. Algo que muchos han visto no como una equivocación, sino como una referencia directa al tema de Yatra.

Si bien es cierto que Sebastián Yatra protagoniza el videoclip de Cristina junto a Tini Stoessel, poco antes de que anunciasen su relación, el tema fue escrito antes de que empezase con la artista argentina y habla de un amor que no pudo ser por culpa de la distancia,

Poco antes de hacerse pública la relación de Yatra y Tini, en 2019, el colombiano fue fotografiado junto a Aitana en España comprando cosas para el nuevo apartamento de ella. En ese momento, Aitana ya estaba conociendo a Miguel Bernardeau. Por lo que entre ella y Sebastián en ese momento solo había una bonita amistad.

Aitana y Sebastián Yatra // Gtres

'Corazón sin vida', su primera canción juntos

Aunque hacía tiempo que se sabía que Aitana y Sebastián estaban preparando un tema juntos, no fue hasta entrada la cuarentena cuando ambos lanzaron Corazón sin vida, un tema en el que parafrasean el mítico Corazón partío de Alejandro Sanz.

Un tema que algunos entienden como una respuesta de Aitana a Cristina, especialmente por la frase: "¿Para qué me curaste cuando estaba herida si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida? Un corazón que no te olvida".

Tanto la promoción que hicieron de este tema como su actuación en el especial de Nochevieja de 2020 de Aitana, puso de manifiesto la enorme química que hay entre ambos.

Las grabaciones de La Voz Kids: donde se consolidó su amistad

En 2021 los dos fueron nombrados coaches de La Voz Kids, año en el que se iniciaron las grabaciones aunque el programa se haya emitido este 2022.

Una época en la que Aitana y Sebastián pasaron mucho tiempo juntos y su amistad de consolidó todavía más, volviéndose prácticamente inseparables. Se les vio juntos en numerosas ocasiones, en algunas de ellas en compañía de Miguel Bernardeau, pareja de Aitana en ese momento, pero también solos.

Un acercamiento que se producía a la vez que empezaban a surgir los rumores de que la relación de Aitana y Miguel se estaba resintiendo,

'Las dudas', su segunda colaboración

La segunda colaboración de Sebastián y Aitana llega a principios de 2022, cuando el artista lanza su último trabajo, Dharma.

“Entiendo que te confundas no tiene mucho sentido dejar algo que es seguro por algo incierto conmigo. No quiero hacerte decidir pero es jodido. Me rompería el corazón quedarnos de amigos", canta Aitana.

Algo muy significativo en estos momentos, después de conocerse la ruptura de la cantante con Bernardeau.

Un nuevo acercamiento estando los dos solteros

Durante las últimas semanas, Aitana se ha refugiado en sus amigos tras finalizar su relación con Miguel. Entre estos amigos, como no podía ser de otra manera, se encuentra Sebastián.

El colombiano fue uno de los que disfrutó del concierto de fin de gira de Aitana en Madrid, viajando directo desde Qatar para ver a su amiga. Sin embargo, aunque compartió varios vídeos desde la grada, los presentes se quedaron con las ganas de verlos juntos sobre el escenario cantando Corazón sin vida o Las dudas, las dos canciones que tienen juntos.

Aitana y Sebastián Yatra, de fiesta juntos con Abraham Mateo y Lola Índigo // Instagram Stories

Tras el concierto, ambos se fueron de fiesta junto a otros amigos como Lola Índigo o Abraham Mateo. Fue el malagueño el que publicó un vídeo en Instagram Stories de los cuatro cantando su tema con Ana Mena, Quiero decirte.

Esto ha avivado los rumores de un posible romance entre ambos, algo que parece no preocuparles en absoluto. De hecho, Aitana ha compartido una foto junto a Sebastián y otros amigos paseando por Madrid, imagen que él ha también ha publicado.