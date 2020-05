El emocionante reencuentro de Tamara Gorro con sus hijos tras dos meses separados

Tras varias gestiones y trámites, Tamara Gorro y su marido, Ezequiel Garay, han conseguido reunirse en Valencia con sus hijos, que han pasado estos dos meses de confinamiento en Madrid, con otros familiares.

Cuando el futbolista dio positivo en COVID-19, la pareja decidió que los pequeños viajaran a la capital, junto con la madre de ella. En principio iban a ser unos quince días pero, a pesar de la pronta recuperación de Garay, la familia ha estado dos meses separada.

Durante estos días, Tamara Gorro ha mostrado su día a día en confinamiento, como su cambio de look, pero también un contundente mensaje contra los padres irresponsables en el primer día que los niños podían salir a la calle y su preocupación por no poder estar con sus hijos. Sin embargo, el momento ha llegado y ha podido volver a abrazar a los pequeños.

"Después de dos meses separados de nuestros hijos, volvemos a reencontrarnos", ha escrito Tamara Gorro en Instagram junto con un vídeo grabado por su madre. Además, confiesa que "No tengo palabras para describir lo que siento... he pasado miedo, incertidumbre y angustia por no saber cuándo podría abrazar a mis hijos y sobre todo por ser consciente de lo mal que ya lo estaban pasando". También pide que pueda ver pronto a sus abuelos, pero es consciente de que tendrá "que esperar a las indicaciones que nuestro país".

Por otro lado, también ha agradecido el apoyo de todas aquellas personas que le han dado consejos para "realizar la reagrupación familiar", ya que ha tardado "cuatro semanas en conseguir todos los permisos necesarios para justificar ante las autoridades el motivo del viaje. Muchos papeles y estrés pero siempre cumpliendo la ley y sobre todo siendo responsables".

Ahora, Tamara Gorro y Ezequiel Garay empiezan una nueva etapa en el confinamiento, con los niños en casa.