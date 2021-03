El vídeo de Ibai Llanos que todos los padres querrán que sus hijos vean

" Hazte la cama, no pongas el móvil en la mesa y dúchate ". Ibai Llanos y Jordi Évole protagonizan este desternillante vídeo para promocionar la entrevista del streamer en 'Lo de Évole' que será estrenada en La Sexta este domingo a las 21:25h.

Ibai Llanos es uno de los grandes referentes en el mundo del streaming en nuestro país. Con tan solo 25 años, el español natural de Bilbao está logrando revolucionar el mundo de la comunicación en directo a través de Internet, consiguiendo cada día traer nuevos formatos de entretenimiento a través de su canal de Twitch.

Ya sea retransmitiendo videojuegos, charlando de la vida, haciendo entrevistas a otros creadores de contenido o futbolistas como Piqué y hasta presentando sus propias campanadas, el streamer cada día logra movilizar a cientos de miles de personas en su plataforma.

Ahora, Jordi Évole trae a ese joven bilbaíno a su programa 'Lo de Évole'. Y lo hace este próximo domingo 7 de marzo, donde podremos conocer el lado más personal del creador de contenido y donde hablarán de temas de relevancia mediática como la polémica sobre Andorra y la competencia entre los medios de comunicación tradicionales y el online.

EL LADO MÁS PERSONAL DE IBAI LLANOS

Pero además de su faceta profesional, Jordi Évole también explorará el lado más personal de Ibai, la persona detrás de las cámaras. "Me gustaría conocer un poco más a Ibai, pero al Ibai que está detrás del showman, saber con quién pasan tantas horas nuestros hijos, de dónde viene, y conocer a los Llanos", le explicaba Jordi Évole al streamer hace tiempo en una entrevista durante la pandemia del coronavirus.

Ahora, como el mismo Ibai Llanos ha dicho en las redes sociales: después de el Papa y Messi, llega él. Y parece que lo hará por todo lo alto, ya que es una de las principales apuestas de esta temporada de 'Lo de Évole'.

Por ello y aprovechando que el presentador se ha trasladado a la mismísima mansión en donde vive el streamer junto con sus amigos en Cataluña para realizar la entrevista, ambos han protagonizado un desternillante vídeo de promoción que está siendo un fenómeno viral en las redes sociales.

"Diles que se hagan la cama", le empieza a decir Évole en un susurro a Ibai mientras le graba con su teléfono móvil a lo que él muy obediente responde: "Hazte la cama, es muy importante".

"Diles que no utilicen el móvil en la mesa", le sigue diciendo Jordi a lo que Ibai, de nuevo muy responsable sigue obedeciendo: "El móvil en la mesa no, se deja fuera, en la cocina, no queremos móvil"

"Y que se duchen" prosigue Évole, a lo que Ibai comienza ya a sacar su lado más divertido "Ducharse tambien, a ver, a lo mejor todos los días no, día sí día no, días impares pues a lo mejor sí que lo tienes que hacer".

"Y los domingos nada de tele, fuera, fuera" ya toma la iniciativa Ibai viniéndose arriba a lo que Évole le recrimina. "Que dices de tele, la tele sí, los domingos mi programa a las nueve y veinticinco".

"A claro, tu programa sí, ¿no?, tu equipo si, vale chicos, salimos", se indigna Ibai pero Évole le recuerda "pero si sales tú". Entonces, este cambia de opinión "entonces sí, a las nueve y veinticinco, si salgo yo sí", finaliza.

Ahora, solo queda esperar a este domingo 7 de marzo para poder conocer el desenlace de la historia. Como recuerda Évole, a las 21:25h en La Sexta.