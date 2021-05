La verdad sobre las fiestas de Los Javis: lo que han dicho los famosos que han estado

Arturo Valls ha sido el último famoso en hablar de las fiestas en casa de Los Javis. El presentador acudió a El Hormiguero para presentar la nueva temporada de Mask Singer, donde Javier Calvo y Javier Ambrossi hacen de investigadores, y Pablo Motos no pudo evitar preguntarle sobre estas fiestas.

"Parecen valencianos, con eso te lo digo todo. Son muy festivos. Están en ese momento en el que todo es una celebración", le explicó Valls a Motos.

Alcohol, rolletes y desnudos

Para saber un poco más sobre lo que se cuece en casa de Los Javis, Pablo Motos le propuso a Arturo Valls ir diciendo frases y qué expresase con su cara si eran eran ciertas o falsas.

"Hay más alcohol del que se puede beber" fue una de sus frases, a la que Valls reaccionó con un sí rotundo, sin necesidad de hacer muecas faciales. "Hay rolletes que jamás hubiésemos imaginado", continuó Pablo Motos, a lo que la cara del presentador de Mask Singer dio a entender que, efectivamente, en esa casa surgen romances que nadie espera.

La última pregunta de Motos descolocó al presentador de Mask Singer: "¿A veces se ven en las fiestas de Los Javis personas desnudas?". Tras una cara indescriptible, Arturo Valls confesó: "Ahí no he llegado". Él no ha visto gente sin ropa de Calvo y Ambrossi.

Uns leyenda que empezó en los Premios Feroz

La primera vez que se habló públicamente de las fiestas en casa de Los Javis fue durante la ceremonia de los Premios Feroz en 2018. Esa semana Javier Calvo había cumplido 27 años y celebró una fiesta en su casa a la que acudieron caras conocidas como Macarena García, Brays Efe, Roi, Cepeda, Belén Cuesta o Anna Castillo.

Tan sonada fue la fiesta que Julián López, presentador de los Premios Feroz ese año, invitó a los asistentes a continuar la celebración en casa de los creadores de Veneno, de enhorabuena en la gala por el éxito de su película La llamada, que se llevó dos premios esa noche.

No faltaron los artistas que le siguieron el rollo al humorista haciendo guiños a Los Javis al subir al escenario a recogerr sus premios. Lo hicieron David Verdaguer, Pedro Hernández y Emma Suárez. Por su parte, Verónica Forqué les preguntó muy divertida tras recoger su premio de honor: "No tengo nada que hacer, ¿puedo ir a la fiesta de Los Javis?"

El cocido de Javier Calvo

Pero además de haber fiesta y mucha bebida, lo que no falta en casa de Los Javis es comida. Tal como han asegurado muchos de sus invitados, Javier Calvo es un gran cocinero y sus cocidos con conocidos entre todos sus amigos.

Así lo explicaron su cuñada Macarena García. la infuencer Dulceida o su amigo Brays Efe a un reportero de Bekia. Y hasta el propio Javier Calvo dio fue en una entrevista para Woman: "En nuestras fiestas siempre hay mucho de comer, mucho de beber y mucho de reír". A lo que Ambrossi añadió: "Y, sí, hacen honor a su fama".

El 'after' más guay de Malasaña

Al mismo reportero, Leiva le explicó que había bautizado a la casa de Los Javis como "el after más guay de Malasaña": "Porque pasan cosas muy divertidas, siempre hay bebida, siempre hay buena música y nunca hay una hora de cierre".

Una variedad musical que no es de extrañar con invitados de la talla del propio Lola Indigo . "Suena desde Sonia y Selena hasta Rolling Stone", añadió

La ubicación es por ahora el barrio del centro de Madrid, puede que pronto cambien de sitio. El pasado diciembre se supo que Los Javis buscaban nueva casa, pero todavía no han confirmado si la han encontrado o no.