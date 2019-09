Jennifer Lopez y Jimmy Fallon bailan las coreografías más míticas: La Macarena, Single Ladies...

Jennifer Lopez se pasó por The Tonight Show, uno de los programas de televisión más vistos de Estados Unidos, y no dudó en parodiar varias de las coreografías más icónicas de la industria musical: Single Ladies, el Gangnam Style y hasta la Macarena.

Jennifer Lopez tiene raíces latinas, así que no es de extrañar que el baile se le de a las mil maravillas. En sus conciertos borda unas coreografías a las que no les falta detalle, y sus shows en premios y actuaciones televisivas acaparan miles de miradas.

Además, su último proyecto cinematográfico ('Hustlers') la ha obligado a aprender una disciplina bastante complicada: el pole dance, es decir, los bailes en barra. La diva del Bronx interpreta a una joven stripper en la película, donde comparte set con Cardi B. La semana pasada la cantante nos enseñaba en su canal de Youtube cómo se ha estado preparando para convertirse en una auténtica stripper, un trabajo que a juzgar por los entrenamientos no parece nada sencillo.

Así, no nos extraña nada que Jennifer Lopez se anime a bailar en el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, uno de los más vistos del prime time estadounidense. El show tiene una sección ('The History of Music Vídeo Dancing') en la que repasan los bailes más icónicos de los últimos años y ... ¡Menudo espectáculo!

Bad Guy de Billie Eilish, Señorita de Shawn Mendez y Camila, Los del Río con La Macarena, Single Ladies... Sin duda, una auténtica fantasía. ¡Nos encanta!