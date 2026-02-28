¿Quién es Alauda Ruiz de Azúa? Conoce a la directora de 'Los Domingos', la película favorita en los Premios Goya 2026

Alauda Ruiz de Azúa es uno de los nombres más brillantes del audiovisual español de los últimos años. La vizcaína es directora y guionista para cine y televisión, y en 2022 inició la etapa más prolífera de su carrera al estrenar su primer largometraje Cinco lobitos, definido por Pedro Almodóvar como "el mejor debut en años en el cine español", dijo para Variety.

Tres años después y tras un discreto segundo largometraje de por medio (Eres tú, 2023), Alauda Ruiz de Azúa volvió a conquistar a los espectadores con la miniserie Querer, creada junto a Eduard Sola y Júlia de Paz. En ella, relata con sutileza cómo una mujer adulta decide denunciar a su marido por violencia sexual dentro del matrimonio. Una serie que llegó a los Premios Feroz 2025 como la gran favorita con siete nominaciones, de las cuales convirtieron en galardones tres: Mejor serie dramática, Mejor guion de una serie y Mejor actriz protagonista de una serie.

Ahora, Alauda Ruiz de Azúa llega a los Premios Goya 2026 con muchas opciones de llevarse el cabezón a Mejor dirección por Los Domingos, su tercer filme sobre una chica de 17 años que quiere hacerse monja de clausura. Se trata de la película más nominada con 13 menciones, dos más que Sirât. Y no solo eso, sino que parte como la gran favorita en las categorías más importantes tras arrasar en los Premios Forqué y los Premios Feroz.

La trayectoria de Alauda Ruiz de Azúa

Alauda Ruiz de Azúa nació en Baracaldo (Vizcaya) el año 1978. A sus 48 años, ha consolidado su papel como la prometedora directora y guionista que parecía ser con Cinco lobitos. Pero sus inicios datan de mucho antes: del año 2005, cuando debutó en el cortometraje con Clases particulares. Más tarde llegarían otros cuatro cortos: Lo importante (2006), Dicen (2011), Nena (2014) y No me da la vida (Malamente) (2021).

La cineasta, que al principio combinó su faceta artística con la publicidad, está licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Deusto y en Comunicación Audiovisual por la Universitat Politècnica de València. Después, se graduó en Dirección de Cine en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM).

Tras toda esta trayectoria, Alauda Ruiz de Azúa acumula una cantidad de premios increíble para sus pocos años de carrera. Con Cinco lobitos ganó el Goya a Mejor dirección novel, con Querer ganó a Mejor guion de una serie en los Premios Feroz y con Los Domingos consiguió la prestigiosa Concha de Oro del Festival de San Sebastián, entre muchos otros galardones.

Alauda Ruiz de Azúa en el rodaje de 'Los Domingos' | BTeam Pictures

Con sus obras, Ruiz de Azúa propone historias que planteen dudas al espectador. "El cine que me gusta es el que te permite hacerte preguntas. Si una película es una conversación, va de lanzar preguntas sin que el director intente aleccionar o evangelizar", defendió en su entrevista con Javier Rueda en Caimán CdC.

El futuro de Alauda Ruiz de Azúa

Ahora, la directora está preparando su segunda serie, que aún no tiene título. Según recoge FormulaTV, Alauda Ruiz de Azúa abordará "el universo de las plataformas tipo OnlyFans". "Se trata de un fenómeno que crece exponencialmente y que desafía la percepción tradicional de la pornografía y la sexualidad online. Sentimos que ahora mismo hay muchas más preguntas que respuestas en torno a este tipo de transacciones y de relaciones, y nos interesa plasmarlas a través de la ficción. Nuestra idea es mostrar cómo es la vivencia de las modelos o creadoras de contenido para adultos en estas plataformas", dijo.