El 2022 de Chenoa: el año de su boda con Miguel Sánchez y de su programa de radio

Te interesa Quién es Miguel Sánchez Encinas, el marido de Chenoa

Chenoa se dio a conocer en 2001 como una brillante concursante del talent show Operación Triunfo del que fue la cuarta clasificada. De ese especial momento han pasado ya dos décadas de éxitos y fama, pero bien podría decirse que este 2022 ha sido uno de los años más importantes de la mallorquina, tanto a nivel personal como profesional.

Lo comenzó con la cabeza puesta en numerosos proyectos de televisión y radio, mientras continuaba, cada noche de viernes, apareciendo en las pantallas como jurado del programa de Atresmedia, Tu cara me suena, en el que lleva trabajando cuatro temporadas y que tantos buenos momentos le ha brindado.

En marzo tuvo lugar la gran final del talent show en el que Agoney se alzó con el triunfo. Y solo unos días después, Chenoa anunció su nuevo proyecto: su incorporación a La noche D de RTVE, programa que en esa tercera temporada presentó Eva Soriano.

Su boda con Miguel Sánchez Encinas

Antes de llegar el verano, la cantante hizo un parón en su agenda profesional para vivir uno de los momentos más especiales de su vida y que tuvo que aplazar dos años por la pandemia. El 17 de junio, Laura Corradini —su verdadero nombre— y Miguel Sánchez Encinas, un médico con el que mantiene una relación desde 2019, se casaron en Mallorca y celebraron una preciosa boda en la finca Comessema, en la Sierra de Tramuntana.

"Gracias a todos los que nos habéis acompañado, por todas las felicitaciones, por los buenos deseos y energía de presentes y ausentes. A mi preciosa isla #Mallorca por darnos el mejor de los paisajes. A todos aquellos que me habéis ayudado a hacer de este un día tan especial y a que quede para siempre en recuerdo", compartió con sus seguidores en Instagram.

Para ese día tan especial, Chenoa lució dos vestidos de novia, ambos firmados por Hannibal Laguna, su diseñador preferido. Sus grandes amigos de OT, Natalia, Alejandro Parreño, Geno y Gisela; sus compañeros de Tu Cara Me Suena, Carlos Latre y Ángel Llácer; su amiga Soraya y su excompañero Frank Blanco fueron algunos de los conocidos invitados que celebraron con la pareja ese feliz día.

Llamó la atención la ausencia de algunos de sus compañeros de la academia de Operación Triunfo, especialmente de Rosa López, con la que parecía mantener una relación especial.

Hace solo unas semanas y puesto que los rumores sobre su no relación no dejaban de circular, Chenoa quiso aclarar la cuestión. "Rosa es mi compañera. Mis amigas son Geno, Gisela, Natalia, ya lo habéis visto en la boda", explicó matizando que "no hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona más profunda o menos, nada más".

Presentadora de radio en Europa FM

Tras recorrer y descubrir las costas de Grecia, Malta, Croacia… en una inolvidable Luna de Miel, Corradini retomó su vida en España y ofreció algunos conciertos por el paí. El más especial el que dio en el festival Starlite de Marbella junto a Carlos Baute el 18 de julio.

Terminado el verano, comenzó el curso escolar para la cantante, que lo hizo con ilusiones renovadas y planes muy novedosos.

El 12 de octubre, la mallorquina anunció su nuevo programa en Europa FM, el late night Tómatelo Menos en Serio, que se emite los jueves y los viernes a la 1 de la mañana. En este espacio, Chenoa siempre está muy bien acompañada por su barman Ventura, y sus colaboradores, entre los que se encuentran Valeria Ros, Andrea Compton, María Pelae, Carlos Marco o Pantomima Full.

Desde que comenzó en octubre, la cantante ya ha recibido en el bar a Blas Cantó, Sandra Barneda, Fran Perea, Chica Sobresalto, Taburete, Cepeda, Marian Hernández, Alaska o Angy Fernández.

La madrina del programa fue la humorista y presentadora Eva Soriano, con la que la mallorquina entabló una gran amistad cuando fue concursante de Tu cara me suena y con la que ahora coincide todas las semanas en Cuerpos Especiales, el morning de Europa FM que Soriano presenta junto a Iggy Rubin. En su sección de los jueves la cantante da su opinión sobre temas de actualidad.

Chenoa despide su año satisfecha, con su propio programa de entrevistas y con nuevo estado civil. Además, tiene proyectos a la vista. En 2023 vuelve Tu cara me suena y ella estará en la mesa del jurado.