J Balvin nos acerca a su barrio natal en Medellín con su nueva canción 'Ma' G'

El colombiano J Balvin ha revolucionado la música con el lanzamiento de su nuevo tema 'Ma' G'. Una canción que supuestamente es el primer sencillo de su nuevo álbum y con la que nos ha querido trasladar a sus orígenes más humildes en el barrio que le vio nacer.

La ha presentado con la publicación de un nuevo videoclip grabado en Castilla, barrio de Medellín en Colombia donde nació, se crio y comenzó a triunfar en el mundo de la música hasta convertirse hoy en día en una de las mayores referencias del género urbano a nivel internacional.

En el video vemos al artista acompañado de la modelo española Sita Abellán, que aparece sentada en un descapotable; además de un grupo de personas vestidas de negro que bailan el tema.

J BALVIN Y SUS ORÍGENES EN MEDELLÍN

Por este motivo, en el vídeo y la canción incorpora referencias a la identidad, al origen y a la gratitud al mismo tiempo que hace una reflexión sobre su propia trayectoria desde el mismo barrio en el que comenzó todo y en donde se compara con figuras como Cristiano Ronaldo o Messi.

Así lo anunciaba en sus redes sociales: "Desde Medellín para el mundo. Ma G, cuando nadie me la dio yo me la di. No dejes de soñar. Ma' G disponible ya en todas las plataformas", escribía en su cuenta oficial de Instagram.

El tema, lo presentaba en un famoso combate de boxeo que se disputaba este sábado entre su amigo, el mexicano Saúl 'El Canelo' Álvarez contra el turco Avni Yilirim en el 'Hard Rock Stadium' de Miami.

👉El espectacular show de J Balvin en el combate de Canelo Álvarez y Avni Yildrim

MENCIÓN A CRISTIANO RONALDO Y MESSI

Un evento perfecto si tenemos en cuenta la de referencias deportivas que J Balvin ha querido incluir en la letra de Ma' G. "Estamos rompiendo Ma G, como rompió Cristiano en Madrid, como Messi en Barsa, Ma' G […] aquí la joya soy yo y eso que no soy Dybala", incluye en su nuevo tema.

EL NUEVO DISCO DE J BALVIN

Por el momento poco se sabe del nuevo álbum de estudio que el colombiano está preparando para este 2021. No hay fecha de lanzamiento y supuestas colaboraciones confirmadas.

Sin embargo, muchos ya han empezado a especular con que Nathy Peluso podría encontrarse entre una de las elegidas. El cantante subía una instantánea con ella en las redes sociales que dejaba a todos los seguidores de ambos artistas revolucionarios.

J BALVIN SERÁ PAPÁ ESTE VERANO

Más revolucionados aún después de que varios medios de comunicación latinoamericanos confirmaran la supuesta paternidad que J Balvin estaría esperando con su pareja la modelo Valentina Ferrer para este verano.

Y es que las últimas semanas de vida, el colombiano no ha dejado de ser el centro de atención de la prensa y de las redes sociales con su vida pública y privada.

👉J Balvin y Valentina Ferrer podrían estar esperando su primer hijo

Por el momento no ha confirmado nada. Mientras, seguiremos disfrutando de esta nueva canción que – por el ritmo de reproducciones que cosecha desde su estreno en YouTube - apunta a que será uno de los temazos de este 2021. ¡Aquí os dejamos la letra!

LETRA DE 'MA'G' DE J BALVIN

Okey

Yeah (Leggo)

Latino Gang (Leggo)

Yeah

Sky

Ma' G

.

Estamo' rompiendo, my G (Ah)

Fuerte como Tyson, my G (Chh)

Siempre celebrando, my G (Chh)

Cuando nadie me la dio yo me la di, ey, ey, ey

Estamo' rompiendo, my G (My G, my G)

Como rompió Cristiano en Madrid (Madrid)

Como Messi en Barça, my G (My G)

Cuando nadie me la dio yo me la di (Yo me la di)

.

Ey, ey, bro (Ey, ey)

Yo tengo Louis Vuitton hasta la' Crocs (Wuh)

Haciendo money a lo nivel pro (Chi-ching)

Tú recogiendo moneda' a lo Mario Bros

Gracias al que me la dio

Estamo' bien gracia' a Dios (Yah)

Sin cadena y sin reloj (Wuh)

Aquí la joya soy yo

Y eso que no soy Dybala (No, no)

Estamo' en la buena y tú en la mala (Yi)

Por eso lo que diga' me resbala y

Me la lamben, el que decía "José, tú no será' grande" (Yah, yah)

Tienen que sufrir viendo como lo mío se expande (Wuh)

En mi mesa todo' comen, aquí nadie aguanta hambre, yeah, yeah

.

Estamo' rompiendo, my G (Yeah)

Fuerte como Tyson, my G (Chh)

Siempre celebrando, my G (Yeah)

Cuando nadie me la dio yo me la di (Yo me la di), ey, ey, ey

Estamo' rompiendo, my G (My G, my G)

Como rompió Cristiano en Madrid (En Madrid)

Como Messi en Barça, my G (My G)

Cuando nadie me la dio yo me la di (Yeah, yeah)

.

Ey

Todos con la copa hacie el cielo (Cielo, cielo)

Acá champaña sobra, mucho meno' falta hielo (Ice, ice)

El que me toque el cuello, lo congelo (Wuh)

Desde que lo hago yo, to' el mundo se pinta el pelo (Jaja)

Las prendas son Murakami (Ey), Tainy y Sky (Sky, Sky)

Tengo panas que son jeques en Dubái

No fronteo (No), pero esta voy a dejarla de punch line

Mi nombre ya está escrito en los Jordan Retro High (Uh)

My, G, tú no ere' Nusr-et, pa' qué me tires la sal (Chh)

Nada me puede apagar, tengo la luz natural (Ja)

Bájale un poco ese ruido que me vas a saturar (Por favor)

Que lo' mío' son calla'os de talla mundial (Ey)

Todo lo que saco lo pego (Pego, pego), eso e' fijo (Fijo, fijo)

Normal, hasta Obama me bendijo (-dijo, -dijo)

Que sus hijas son fanática' me dijo (Ey)

De JAY-Z pasé de fan a ser su amigo (Uh)

.

Estamo' rompiendo, my G (My G, my G)

Fuerte como Tyson, my G (Ey, ey)

Siempre celebrando, my G (Yeah)

Cuando nadie me la dio yo me la di (Yo me la di), ey, ey, ey

Estamo' rompiendo, my G (Rompiendo)

Como rompió Cristiano en Madrid (Madrid, Madrid)

Como Messi en Barça, my G (My G)

Cuando nadie me la dio yo me la di (Yeah, yeah)

.

Leggo

Leggo

(Ice, ice, ice, ice, ice)

Wuh (Ice, ice)

J Balvin, man (Ice, ice)

Sky Rompiendo (Ice, ice; eh, eh)

Mosty (Ice, ice, ice)

Keityn (Ice, ice)

Letra: Azlyrics.com