Cuándo son los Latin Grammy 2025: la fecha, el lugar y dónde ver la gala | Getty Images

Los premios Latin Grammy están a la vuelta de la esquina. Dentro de muy poco sabremos quienes serán los afortunados en llevarse el gramófono latino en sus respectivas categorías. Este año, la Academia Latina de la Grabación premiará el arte y la música latina a través de sus 60 categorías en sus premios. Este año, dichos galardones contarán con dos nuevas categorías: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.

Bad Bunny se consagra como el artista con más nominaciones en estos premios con hasta 12 menciones, entre ellas, las categorías Grabación del año, Álbum del año o Canción del año.

Asimismo, España también luchará por llevarse varios premios. Artistas como Alejandro Sanz, Leiva, Judeline, Aitana, Dani Martín, Joaquín Sabina o Silvia Pérez Cruz se postulan para llevarse varios premios en diferentes categorías.

Dónde y cuándo se celebran los Latin Grammy

Las Vegas será este año la sede de los premios de la Academia Latina de la Grabación. La gala tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena el próximo 13 de noviembre. Los Latin Grammy comenzará a las 8:00 p.m ET (hora local) lo que equivaldría a las 2 de la madrugada en España del 14 de noviembre. La premiere de la gala comenzará a las 8:00 p.m ET (hora local), es decir, 1 de la madrugada en nuestro país.

Dónde ver los premios Latin Grammy

Existen varias opciones para ver la gala. Para verlo desde España tendrás que hacerlo desde Movistar +. Si tienes intención de verlo desde el otro lado del charco, también canales como Univision, UniMás, Galavisión y Vix emitirán estos premios.

También puedes echarle un ojo a los canales oficiales de los Latin Grammy como YouTube desde donde podrás ver la premiere en directo.

Raphael, Persona de Año en los Latin Grammy 2025

Este año los Latin Grammy cuentan con Raphael como Persona del Año, quien será homenajeado el 12 de noviembre en una gala conmemorativa. Un reconocimiento que llega tras seis décadas de carrera que le han convertido en "un verdadero embajador de la música latina a nivel mundial".

"Gracias al público que siempre ha estado a mi lado, a mis compañeros de profesión y a toda la industria musical. Es un honor que llevaré siempre en el corazón" reconoció el artista de Mi Gran Noche a través de redes sociales.

¿Qué artistas actuarán en los Latin Grammy?

Como era de esperar, la música será el absoluto protagonista sobre el escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Alejandro Sanz, Carlos Santana, Rauw Alejandro será algunos de los artistas que actuarán en los Latin Grammy.

También Kacey Musgraves, Edgar Barrera , Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y Grupo Frontera, Pepe Aguilar, Carín León, Los Tigres del Norte, Raphael, Aitana, Gloria Estefan, Iván Cornejo, DannyLux, Kakalo, Liniker, y Morat tomarán el escenario con sus actuaciones.