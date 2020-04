Ana Guerra: "Haría dos conciertos al día para que se cumpliesen las medidas de seguridad, voy a poner todo de mi"

Sin salir de casa pero sin dejar de currar. Así está llevando estos últimos días Ana Guerra, que está atiende cada día a multitud de medios por la promoción de su último single 'Tarde o Temprano'.

Y claro, con tanta entrevista... ¡La cantante tiene que cargar su móvil cincuenta veces al día! "Tengo dos baterías externas y las voy cambiando, mientras cargo una pongo la otra.. Y cuando tengo muchas cosas lo hago directamente con el ordenador", nos contaba la cantante, que reconoce que ya ha empezado a acostumbrarse a estar en casa. "Por un lado me he habituado a la rutina y por otro quiero que acabe cuanto antes".

EL FUTURO DE LA MÚSICA

La cantante ha reflexionado con Juanma Romero sobre el incierto futuro de la industria musical, los conciertos.. "Supongo que tenéis una previsión y ahora todo ha quedado congelado", le decía Juanma. "Lo único que te puedo decir sobre eso es que tomaremos todas las medidas. Yo he dado opciones para toda la gente que quiere seguir tirando de la industria musical porque recuperarla va a ser durísimo", explicaba. De hecho, nos contó que para 'Tarde o Temprano' la idea era que hubiese un vídeo musical... "Queríamos hacer un videoclip pero no llegamos".

"Voy a poner todo y más de mí, hacer dos conciertos al día para que la gente tenga todas las medidas de seguridad, yo estoy aquí a tope". ¡La cantante está dispuesta a todo para que la música no deje de sonar!

ANA GUERRA, DE LO MÁS PEDIDO EN ¿ME PONES?

Como Juanma Romero es testigo cada fin de semana de la multitud de mensajes y peticiones que llegan a ¿Me Pones? pidiendo canciones de Ana Guerra, el locutor ha querido que la cantante los escuche y que sienta el cariño de sus fans. ¡Una de las más pedidas es Robarte el Corazón con Bombai!

NUEVA VERSIÓN DE 'PETER PAN' CON DAVID OTERO

"No tardará mucho en salir a la luz". ¡Buenas noticias! La cantante nos asegura que queda poco para poder escuchar su colaboración con David Otero en 'Peter Pan', uno de los temas que el cantante ha querido revisitar y publicar acompañado de artistas como Willy Bárcenas, Cepeda o Bely Basarte. ¡Con él también charlamos de este proyecto!

SU RECOMENDACIÓN LITERARIA

Además de hablarnos de su nuevo single 'Tarde o temprano', le hemos pedido que nos recomendara una lectura para estos días de confinamiento en casa. Ana no nos ha recomendado un libro, sino dos "favoritos". El primero es 'Siempre Alice', de Lisa Genova, y 'Donde esté mi corazón', de Jordi Sierra i Fabra: "Es un libro chiquito de leer, pero cada vez que lo leo, me emociono un montón, y me gusta mucho la historia, creo que está muy bien contada".