Vas a alucinar con esta imitadora de Rosalía, ¡son clavadas!

Si hay algo que caracteriza a Rosalía es su estilo tan singular y difícil de imitar. Aunque no siempre. En Twitter se ha viralizado un vídeo de una chica imitando la forma de hablar de la artista catalana, ¡y lo hace exactamente igual!

La joven, que se llama Claudia, publicó el vídeo originalmente en TikTok y empieza a hablar, como si fuese Rosalía, de su relación con otros artistas. "¿Guincho? El Guincho es mi mejor amigo. Es como que me llama y me dice 'tía, ¿vamos a hacer más música, no?'", empieza.

También habla de su amistad con Billie Eilish, con la que la original Rosalía acaba de lanzar 'Lo vas a olvidar': "¿La Billie? La Billie es mi hermana. Y yo la amo con toda la fuerza", añade para continuar hablando de sus uñas, la inspiración, Cataluña, J Balvin o Harry Styles.

El vídeo de su imitación compartido en Twitter por la usuaria @albbarodr, supera los 73 millones de visualizaciones y se ha llenado de cientos de comentarios alucinando con la imitación de la artista.

La publicación era una respuesta a otra imitación de Rosalía, en esta ocasión de Mario Jefferson recreando una conversación con su... ¿examiga? Kylie Jenner:

Pero volviendo a Claudia, Rosalía no es la única imitación que se le da de maravilla. En su cuenta de TikTok @2claw, podemos ver cómo también imita a la perfección a Shakira, Kim Kardashian, Ariana Grande o Nathy Peluso.