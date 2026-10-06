El éxito de 'La bola negra' coloca a Guitarricadelafuente de nuevo en el Top 10 de los discos de mayor éxito

El tirón de la película La bola negra, protagonizada por Guitarricadelafuente, parece haber aupado el último disco de este músico castellonense, Spanish Leather (2025), de vuelta a la cabecera de la lista de los álbumes de mayor éxito en España más de un año después de su publicación.

Suyo es el séptimo puesto, de acuerdo con la clasificación publicada este lunes por Promusicae a partir de las ventas y reproducciones digitales registradas entre los pasados 25 de septiembre y 1 de octubre.

Cabe destacar que La bola negra, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, llegó a las salas justo en esas fechas y que en su primer fin de semana en cartel recaudó cerca de 4,7 millones de euros, convirtiéndose así en el segundo mejor estreno del año.

Spanish Leather, que era el segundo disco de estudio de Guitarriacadelafuente y fue aclamado incluso fuera de nuestras fronteras (la revista Rolling Stone lo situó entre los 50 mejores álbumes del pasado año), debutó a principios de mayo de 2025 en el puesto número 3, su máxima posición, y se mantuvo mes y medio en el Top 10 nacional, al que no había vuelto desde entonces.

Esta clasificación ha coincidido con el final este pasado viernes en el Movistar Arena de Madrid de la gira con la que ha presentado en vivo dicho trabajo, aunque su impacto en reproducciones o ventas computará para la lista de la semana siguiente.

Taylor Swift, la subida más fuerte

Aunque si grande ha sido su subida desde el puesto 22 en la semana previa, mayor ha sido aún la de The Life Of A Showgirl de Taylor Swift, que acababa de lograr una reentrada en lista en el puesto 94 y que esta semana aparece en la sexta plaza, motivado por la reedición con nuevos temas y el lanzamiento del videoclip de uno de ellos, Patient Zero, dirigido por la propia artista.

Por lo demás, el Top 10 presenta a los mismos protagonistas que lo han copado desde hace semanas, incluso más de un año en el caso de discos de Quevedo y Bad Bunny. El primero mantiene el número 1 con El baifo, pero también el 8 con el previo Buenas Noches (2024), mientras que la posición de plata vuelve a ocuparla DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

No han aguantado el tirón sin embargo los últimos trabajos de PPablo López (El cuatro), que pasa del 2 al 27, o Miley Cyrus (Bass Persuades), que lo hace del 3 al 29.

No hay grandes novedades en una semana anodina para los estrenos. El debut que más alto aterrizó fue Come This Madness, de Europe, en decimosexto lugar, seguido de A palos de los españoles Puño Dragón, que figuran en la posición 30. Por detrás, el directo en Sao Paulo de Linkin Park (posición 40) y Popstar de Tinashe (59).

'La nieve' también entra en lista

Entre los vinilos más vendidos, cabe destacar la tercera plaza para el citado trabajo de Puño Dragón, por detrás de You Seem Pretty Sad For a Girl So In Love de [[LINK:TAG|||tag|||60b61b68d22bd75f1a650710|||]]Olivia Rodrigo, número 1, y de DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny, número 2. Spanish Leather sube al cuarto lugar en esa lista.

En cuanto a las canciones de mayor éxito, tampoco hay cambios importantes, con BbY WOW de Karol G aún fuerte frente a La graciosa de Quevedo. Cabría señalar en todo caso que La nieve, precisamente la canción de Guitarricadelafuente que aparece en La bola negra, debuta en la posición número 17.

Diez primeras posiciones de la lista 100 Álbumes Semanal

1. El baifo de Quevedo / Posición Máxima 1 / 23 Semanas en lista

de Quevedo / Posición Máxima 1 / 23 Semanas en lista 2. DeBÍ TiRAR MáS FOToS , de Bad Bunny / Posición Máxima 1 / 91 semanas en lista

, de Bad Bunny / Posición Máxima 1 / 91 semanas en lista 3. Por si mañana no estoy , de Omar Courtz / Posición Máxima 1 / 32 semanas en lista

, de Omar Courtz / Posición Máxima 1 / 32 semanas en lista 4. Cuarto azul , de Aitana / Posición Máxima 1 / 70 semanas en lista

, de Aitana / Posición Máxima 1 / 70 semanas en lista 5. You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love de Olivia Rodrigo / Posición Máxima 1 / 16 semanas en lista

de Olivia Rodrigo / Posición Máxima 1 / 16 semanas en lista 6. The Life of a Showgirl , de Taylor Swift / Posición Máxima 1 / 43 semanas en lista

, de Taylor Swift / Posición Máxima 1 / 43 semanas en lista 7. Spanish Leather , de Guitarricadelafuente / Posición Máxima 3 / 72 semanas en lista

, de Guitarricadelafuente / Posición Máxima 3 / 72 semanas en lista 8. Buenas noches , de Quevedo / Posición Máxima 1 / 97 semanas en lista

, de Quevedo / Posición Máxima 1 / 97 semanas en lista 9. Más cara , de Bad Gyal / Posición Máxima 2 / 30 semanas en lista

, de Bad Gyal / Posición Máxima 2 / 30 semanas en lista 10. Lux de Rosalía / Posición Máxima 1 / 47 semanas en lista

Diez primeras posiciones de la lista '100 Vinilos Semanal'

1. You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love de Olivia Rodrigo / Posición Máxima 1 / 16 Semanas en lista

de Olivia Rodrigo / Posición Máxima 1 / 16 Semanas en lista 2. DeBÍ TiRAR MáS FOToS , de Bad Bunny / Posición Máxima 1 / 32 semanas en lista

, de Bad Bunny / Posición Máxima 1 / 32 semanas en lista 3. A palos , de Puño Dragón / Posición Máxima 3 / 1 semana en lista

, de Puño Dragón / Posición Máxima 3 / 1 semana en lista 4. Spanish Leather , de Guitarricadelafuente / Posición Máxima 1 / 65 semanas en lista

, de Guitarricadelafuente / Posición Máxima 1 / 65 semanas en lista 5. La ley innata (versión 2024) , de Extremoduro / Posición Máxima 1 / 125 semanas en lista

, de Extremoduro / Posición Máxima 1 / 125 semanas en lista 6. Lux de Rosalía / Posición Máxima 1 / 47 semanas en lista

de Rosalía / Posición Máxima 1 / 47 semanas en lista 7. Unplugged' de Alice In Chains / Posición Máxima 7 / 1 semana en lista

/ Posición Máxima 7 / 1 semana en lista 8. Come This Madness , de Europe / Posición máxima 8 / 1 semana en lista

, de Europe / Posición máxima 8 / 1 semana en lista 9. Me muevo con dios , de Cruz Cafuné / Posición Máxima 5 / 5 semanas en lista

, de Cruz Cafuné / Posición Máxima 5 / 5 semanas en lista 10. Number Ones, de Michael Jackson / Posición Máxima 3 / 35 semanas en lista

Diez primeras posiciones de la lista '100 Canciones Semanal'