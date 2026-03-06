Las novedades musicales más destacadas: Harry Styles, Alex Warren, Álvaro de Luna y más

Se acerca la primavera y la música lo sabe. Este viernes, 6 de marzo, llegan las novedades musicales de la mano de Marta Nogales.

Por fin se estrena Kiss All The Time. Disco, Occasionally de Harry Styles, con canciones tan destacadas como American Girls. Y Fangoria homenajea su propia trayectoria de pop electrónico con Me voy, un tema que le viene como anillo al dedo. Por si fuera poco Alex Warren nos hace vivir ese amor de sueño febril en Fever Dream, mientras que Álvaro de Luna inicia nueva etapa con Dime dónde estás.

Todo esto y más en las novedades musicales de la semana:

American Girls - Harry Styles

Por fin Harry Styles estrena Kiss All The Time. Disco, Occasionally, su vuelta tras más de tres años sin lanzar música. Lo presentó con Aperture, pero la esencia del álbum recae en American Girls. El tema llega pisando fuerte entre todas las canciones por su estribillo de lo más pegadizo.

Me voy - Fangoria

Fangoria llega con Me voy, un tema que evoca a la gran marca personal de pop electrónico de Alaska, ese synth pop típico de los años 70 y 80. La magia del tema también reside en la letra, que nos habla de una relación en la que la mujer ya se ha cansado de soportar ciertas actitudes de su pareja, entre ellas la dejadez. Como dice la artista: "Lo siento por ti, pero tú te lo has buscado".

Fever Dream - Alex Warren

Alex Warren vuelve con un nuevo tema que no podremos sacarnos de la cabeza: Fever Dream. Un sonido pop en el que el piano y la batería forman una parte clave de la base.

Tal y como indica título, el tema nos sumerge en un sueño febril en el que nuestro estado mental se ve alterado. De esta forma, se nos relata en la letra un tipo de amor que nos hace sentir como en esos "viajes" alucinatorios. Él mismo ha revelado que este tema lo compuso basándose en cómo se sintió al conocer a su mujer. ¡Y encontramos en el videoclip el cameo sorpresa de Paris Hilton!

Dime dónde estás - Álvaro de Luna

Álvaro de Luna vuelve pisando fuerte tras ocho meses sin lanzar canción, y lo hace con el primer single de Azulejos, su próximo álbum. Así, Dime dónde estás pertenece a "las mejores canciones" que ha creado el artista en su vida, tal y como él mismo expresó sobre el tracklist su nuevo disco.

Esta canción de ritmo pop rock anglo es sólida, directa y contundente. Un gran tema que nos muestra a un artista y autor en su mejor momento compositivo mostrando sus influencias de una forma rotunda, bajo la producción de Paco Salazar.

Timelapse de sol - Juanes & Rawayana

Juanes se encuentra en su mejor momento y así nos lo reveló en una entrevista con Europa FM. Timelapse de Sol es una de las canciones más destacadas de su nuevo álbum, JuanesTeban, lanzada junto a Rawayana y en la que evoca esos ritmos caribeños que siempre ha entremezclado en su carrera. Y es que en este nuevo proyecto el artista refleja todas las versiones de sí mismo como persona y como artista.

En este proyecto que mezcla su "dualidad" el cantante apuesta en las letras "por la espiritualidad, por la parte más sensual, por la parte nostálgica, por la parte familiar, la de los sueños, los deseos, las frustraciones y de todo lo del día a día". Y en esta colaboración insta a volver a disfrutar a través del sol, el baile y el canto.

