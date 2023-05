Qué ha hecho Chanel tras quedar tercera en la final de Eurovisión 2022

El 14 de mayo se cumple un año del llamado Chanelazo, la actuación de la cantante hispano-cubana en el Festival de Eurovisión 2022 que se recordará durante años.

Con la interpretación de SloMo sobre el escenario del pala Alpitour de Turín España, Chanel se proclamó tercera clasificada —los ganadores fueron los representantes de Ucrania y el segundo, el cantante de Reino Unido Sam Ryde—, el mejor puesto conseguido por la delegación española desde 2015, cuando Anabel Conde quedó segunda con la canción Vuelve conmigo. Además, a Chanel le otorgaron 459 puntos, el récord de puntuación obtenida en la historia de la participación de nuestro país en el festival.

El fenómeno Chanel

Desde esa misma noche, Chanel se convirtió en un fenómeno, siendo portada de medios de comunicación y protagonista de muchas conversaciones en redes sociales. A su regreso a Madrid fue recibida como una auténtica ganadora: ovacionada y arropada por miles de personas, la artista volvió a darlo todo sobre el escenario de la plaza Mayor.

Proyectos y ofertas empezaron a caer sobre la mesa de Chanel, que se convirtió en pregonera de las Fiestas del Orgullo de Madrid así como la estrella de muchos festivales y conciertos de verano donde se lució versionando el tema con el que había triunfado en Eurovisión. Empezó entonces a trabajar en su primer disco —en octubre firmó un contrato con Sony— y se anunció como la protagonista del ambicioso proyecto musical de Nacho Cano, Malinche —del que ya formaba parte antes de viajar a Turín—.

Y aunque el fenómeno Chanel no terminó de desinflarse, sus fans y seguidores comenzaron a impacientarse después del verano y reclamaron ansiosamente la publicación de algún adelanto del nuevo disco, que parecía estar grabando en Miami y del que en verano aseguró que tenía ocho canciones. Además, [[LINK:INTERNO|||Article|||6315be54c30fb0e494afa98b|||finalmente cayó del cartel del musical de Cano]] por motivos de agenda, según aclaró el propio director del espectáculo.

A cambio, Terrero se convirtió en chica Disney e interpretó la versión en español de La Estrella Azul, el tema principal de la nueva versión de la película Pinocho, interpretada por Tom Hanks y Joseph Gordon-Levitt.

El 25 de octubre, por fin, la artista lanzó TOKE, el ansiado nuevo tema de la cantante que fue elegido como el himno de la Selección Española de Fútbol en el Mundial de Qatar 2022. Eso sí, finalmente decidió no viajar hasta la sede del campeonato de fútbol por principios éticos.

[[H3:Las novedades de ‘La mami’]]

Cierta actitud distante con la prensa y algunos reproches por el vacío musical tras el triunfo en Eurovisión enturbiaron el final de 2022 para la cantante. En estos últimos meses, Terrero parece querer dejar atrás ese ruido y devolver a sus fans la ilusión de aquellos días de mayo.

La mamiha decidido dejarse ver y su relación con la prensa es más cercana y ha protagonizado numerosas entrevistas. Ha cambiado su look y ahora luce una glamurosa melena midi. Está explorando nuevas facetas y desde marzo forma parte del jurado del programa musical Cover Night, donde ha deleitado a los espectadores con versiones de famosas canciones. También ha cogido impulso musical, con el estreno de Clavaíto, la bachata que canta junto a Abraham Mateo, y que promete ser uno de los temas de este verano.

En estas semanas previas a Eurovisión, la cantante catalana ha vuelto a colocarse en el foco por varios motivos. Además de convertirse en cómplice y consejera de Blanca Paloma en su viaje a Liverpool, Chanel ha sido excluida de las actuaciones de la final del festival por parte de la BBC.

Una decisión que levantó cierta polvareda pues sí que están invitados a participar Kalush Orchestra, los ganadores ucranianos; Sam Ryder, el británico que quedó como segundo clasificado y, sorpresa, Cornelia Jakobs, la sueca que quedó en cuarta posición.

"Si fuera por mí, estaría repartiendo jugo de mango", contestó la artista tajante ante los rumores que aseguraban que había sido ella la que había rechazado viajar a Liverpool —como había hecho en el Benidorm Fest 2022, una decisión que había sido muy criticada—.

Y mientras que todo el mundo tiene puesto el ojo en Chanel y sobre las decisiones que toma sobre su carrera musical, la cantante parece tener las cosas muy claras.

"He abierto una nueva puerta para mí, la de cantante solista, y quiero dedicarle todo el amor, la energía y el tiempo necesarios. No voy a negar que ha habido momentos en los que he pensado, 'Uf, estoy parando mucho', pero es por culpa de la presión mediática y de las redes. Instagram, TikTok, Twitter, la música, los singles... Vivimos en una sociedad en la que todo va muy rápido y yo no he querido caer en eso", aseguró en una reciente entrevista en la publicación femenina InStyle. "Soy exigente y quiero visualizarme en un futuro estando orgullosa de mi trabajo".