Rosalía llora la pérdida de un amigo en 'Nothing’s Special' de Oneohtrix Point Never

Fue en 2018 cuando Rosalía publicaba una fotografía con Daniel Lopatin, el hombre tras Oneohtrix Point Never, en sus redes sociales. Este movimiento provocó que muchos pensasen que ambos artistas se traían algo entre manos y aunque en aquel momento no llegó a suceder nada, probablemente ese encuentro haya propiciado que la colaboración se haga realidad ahora, tres años después.

La cantante pone voz a una nueva versión del tema Nothing’s Special, la pista que cierra el último disco de Lopatin, Magic Oneohtrix Point Never, que fue lanzado el pasado mes de octubre. Con versos en castellano, sonido experimental y una voz robótica, Rosalía habla de tristeza por la pérdida de un amigo.

Uno de los colaboradores habituales de Oneohtrix Point Never (OPN) es The Weeknd, que canta en el tema No Nightmares del último álbum del artista. A su vez, The Weeknd ha colaborado también con Rosalía en el remix de Blinding Lights, el tema más escuchado del 2020 en Spotify.

"Dios mío, recuerdo que nos conocimos en Navidad de 2018 y fue entonces cuando nos hicimos amigos y comenzamos a hacer música juntos. Hoy celebro tu música cantando una de tus canciones porque siempre te admiré, la energía en tus canciones, la bravura y tu punto de vista en la música. Eres una de las personas más divertidas y brillantes que he conocido en mi vida. No puedo esperar para hacer más música juntos", ha escrito la cantante en sus redes sociales, una "carta de amor para Daniel" que ha firmado con el pseudónimo Rous.

Letra de Nothing's Special de Rosalía y OPN

No me molesta el viento y la lluvia

Haciendo su camino pa' la playa

No me confunden la luna y la' estrellas

En su fieldad, su oscuridad, nunca más

No me duele el mundo en la pantalla

Ni sé qué quieren decir en verdad

No me impresionan lo' rayo' de lu' en lo' árboles

O por lo menos ya no me van a impresionar

Estoy triste, perdí a mi mejor amigo

Y la vida que vivimos ya no está

Dicho eso aún me impresiona que no sea tan especial

Si miras con el tiempo, verás má'