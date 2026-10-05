Shakira prepara una gran sorpresa para su último concierto en Madrid: las teorías de sus fans

Shakira, en el concierto del 3 de octubre de 2026 en Madrid | Getty Images

La residencia europea de Shakira en Madrid se acerca a su fin. Este fin de semana Macondo Park echa el cierre y el plan de la cantante es hacerlo a lo grande.

"Estoy tan emocionada y tan agradecida por todo lo que me están dando en esta residencia en Madrid que mañana [lunes, 5 de octubre] voy a anunciarles una sorpresa que va a ser inolvidable para esta gran última noche", apuntó en sus redes sociales este domingo en referencia al concierto del 11 de octubre, último día de la cantante en Madrid.

El anuncio de la intérprete de Dai Dai, que abrió la gira el viernes 18 de septiembre y que desde entonces no ha dejado de sorprender a sus fans, con la participación de Alejandro Sanz, Laura Pausini o Dua Lipa o la lista de artistas que han hecho el desfile con La Loba, ha desatado toda clase de teorías.

A la espera de que se produzca el gran anuncio —Shakira ha dado la fecha pero no la hora—, los seguidores de la cantante barajan varias hipótesis para ese último concierto, que van desde el inicio de una nueva era a la aparición de Rihanna sobre el escenario u otros nombres como Bizarrap, Burna Boi y Maluma.

Las teorías sobre el anuncio de Shakira para el domingo 11

¿De qué podría tratarse? Dejando fuera la posibilidad de una retransmisión en directo, ya que la ha hecho este sábado 3 de octubre y con gran éxito, recopilamos las teorías más repetidas:

Muchos artistas invitado s como Bizarrap, Burna Boi, Alejandro Sanz, Maluma y una sorpresa adicional tipo Rihanna o Beyoncé.

s como Bizarrap, Burna Boi, Alejandro Sanz, Maluma y una sorpresa adicional tipo Rihanna o Beyoncé. Rihanna para cantar en directo Only girl in the world , de ahí que haya hecho el anuncio con un mapa del mundo detrás.

para cantar en directo , de ahí que haya hecho el anuncio con un mapa del mundo detrás. Una nueva era como también apunta la cuenta de Instagram ShakStation

Más conciertos y que el domingo 11 de octubre se abra la venta.

y que el domingo 11 de octubre se abra la venta. Nuevas fechas en LATAM.

en LATAM. Nuevo disco siguiendo el patrón de 2010, año del Waka Waka.

Karol G para cantar TQG por primera vez juntas en directo.

para cantar por primera vez juntas en directo. Colaboración con Dua Lipa

Película de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

de Un concierto más y gratis para cerrar la residencia europea en Madrid

¿Qué teoría te convence más? Muy pronto tendremos la respuesta. ¡Nervios!