C. Tangana te habla de todo lo que ha conseguido su corazón frío en 'Yelo'

C. Tangana ha empezado el año dejando a un lado los ritmos latinos de sus últimos singles para recuperar el sonido de sus trabajos como 'Ídolo' y 'Avida Dollars' con 'Yelo' . Producido por su incondicional Alizzz , Puchito habla de todo el esfuerzo que le ha costado llegar a donde está ahora, donde presume de "haber cambiado la industria de un país entero".

C. Tangana en el videoclip de 'Yelo' / Youtube/C. Tangana | Sony Music

La gran mayoría de las canciones que C. Tangana lanzó en 2019 estuvieron marcadas por los ritmos latinos. Empezó en enero con 'Pa' llamar tu atención', con la colaboración de MC Bin Laden; y continuó con 'Para repartir'; el hit 'No te debí besar' junto a Paloma Mami; 'Pronto llegará' con Darrell; y acabó el año con Duki, Neo Pistea y Polima Westcoast con '5 Stars'.

Además de colaboraciones para otros artistas que también han tenido buena acogida como 'Picaflor', canción de la artista colombiana Lao Ra, o 'París', para Dellafuente.

Ahora 'el madrileño' vuelve con 'Yelo' donde recupera el sonido de sus trabajos 'Ídolo' (2017) y 'Avida Dollars' (2018). Este tema, producido por Alizzz, lo ha presentado con un videoclip dirigido por Nicotine donde habla desde su estatus de estrella de la música ambiciosa y fría centrada en su trabajo "Duro y frío, lloro y río/Mi dinerito me ha costao, este sudor es mío", mientras recuerda sus inicios "Era un crío, iba en Clio/Ahora miro al horizonte y todo esto es mío".

LETRA DE 'YELO' DE C. TANGANA

Tu corazón caliente, el mío está nevao.

Solo quiero Yelo en mi cuello colgao.

Estoy en la boca de tu chica como un helao

Y tu tiritando en un descampao (Yelo)

Hago euros caer como si fuera Enero

He cambiado la industria de un país entero

Yelo x 5

Pongo copas en el aire y ese culo al suelo.

Duro y frío, lloro y río

Mi dinerito me ha costao, este sudor es mío

Era un crío, iba en Clio

Ahora miro al horizonte y todo esto es mío

No puedo olvidar lo que me hiciste (no)

Esa mierda ya no pone triste (no)

No voy a olvidar que me mentiste (no)

Voy hacer rico a los que estaban cuando te fuiste

Tengo que pagar al Javi, tengo que pagar a Alizzz

Tengo que pagar a Turri, Kigo tiene que pagar bills ( facturas)

Tienen que saber mi nombre, quiero una casa en las Hills

Van a respetar Madrid (Yelo)

Hago euros caer como si fuera Enero

He cambiado la industria de un país entero

Yelo x 5

Pongo copas en el aire y ese culo al suelo

Duro y frío, lloro y río

Mi dinerito me ha costao, este sudor es mío

Era un crío, iba en Clio

Ahora miro al horizonte y todo esto es mío

Yelo x 10

Tu corazón caliente, el mío está nevao.

Solo quiero Yelo en mi cuello colgao.

Estoy en la boca de tu chica como un helao

Y tú tiritando en un descampao (Yelo)

Hago Euros caer como si fuera Enero

He cambiado la industria de un país entero

Yelo x 5

Pongo copas en el aire y ese culo al suelo

(Mira, suena Castefa ) (Cristian)

Era un crío, iba en Clio

Ahora miro al horizonte y todo esto es mío

(Yelo) (Icey)