Trece artistas que murieron en el punto álgido de su carrera: de Elvis Presley a Liam Payne

La reciente muerte de Liam Payne, exmiembro de One Direction, a los 31 años de edad, trae a la memoria los nombres de otras estrellas de la canción que terminaron convirtiéndose en mitos tras un temprano y trágico final.

La mayoría fueron víctimas del alcohol, las drogas y los problemas de salud mental derivados de la fama, aunque otros, como Nino Bravo, encontraron la muerte en la carretera, o John Lennon, en un asesino sin escrúpulos que no dudó en pegarle cinco tiros.

Aquí los grandes nombres de la música que fallecieron en lo mejor de su carrera.

Liam Payne, 1993-2024

El pasado 16 de octubre medio mundo entró en shock al conocer la muerte de uno de los componentes de la famosísima boyband One Direction. Tenía sólo 31 años y las circunstancias que rodearon a su fallecimiento son sobrecogedoras.

Payne se precipitó desde la tercera planta del hotel en el que se alojaba en Buenos Aires. La autopsia confirmó que el músico sufrió un grave traumatismo craneal tras la caída que acabó con su vida de forma fulminante. En su cuerpo se encontraron restos de cocaína, crack, metanfetaminas, alcohol y benzodiacepinas que le hicieron perder el control.

Liam Payne en 2017 | Getty Images

Completamente "devastados", sus compañeros del grupo, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, se despidieron de él con un bonito mensaje: "Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y sus fans. Todos ellos lo amaron tanto como nosotros. Te echaremos terriblemente de menos. Te queremos, Liam".

Hasta el momento, la familia de Payne no ha podido repatriar el cadáver, pues las investigaciones continúan y no hay fecha definitiva para su funeral.

Amy Winehouse, 1983-2011

No por imaginable, la muerte de la cantante británica resultó menos dolorosa. Los problemas de adicciones y de salud mental que Amy Winehouse arrastraba se acrecentaron en las últimas semanas de su vida y el concierto que ofreció en Belgrado mostraron a la intérprete de Back to Black en su peor momento: salió al escenario tambaleándose, sin poder sostenerse en pie e incapaz de articular palabra y, ante los abucheos que recibió, terminó llorando.

Sólo un mes después, en 23 de julio de 2011, su guardaespaldas la encontró muerta en la cama. La causa de su fallecimiento fue el consumo excesivo de alcohol, tal como reveló la autopsia. Tenía sólo 27 años.

Amy Winehouse | Getty

Las cenizas de Winehouse reposan en el cementerio judío de Edgwarebury, en Londres, junto a su abuela Cynthia Levi. Su tumba es una de las más visitadas de la ciudad.

Whitney Houston, 1963-2012

Aunque la considerada una de las mejores voces femeninas de todos los tiempos llevaba unos años en el foco por sus problemas de adicción a las drogas y sus constantes peleas con el que fue su marido hasta 2007 y padre de su hija, el músico Bobby Brown, su muerte conmocionó al mundo.

Fue el 11 de febrero de 2012, la cantante tenía 48 años, y fue encontrada muerta por su peluquera y dos guardaespaldas en la bañera de la habitación de un hotel de Beverly Hills. La diva del soul falleció ahogada tras haber consumido cocaína y la autopsia además añadió que en su cuerpo también se encontraron restos de marihuana, xanax, flexeril y benadryl.

Whitney Houston | Getty

La tragedia también se cebó con su hija Bobbi Kristina que no superó el final de su madre y a la que en 2105 encontraron inconsciente en el baño de su casa en Atlanta tras consumir cannabis, alcohol y otros medicamentos. Estuvo seis meses en coma inducido hasta que el 26 de julio murió.

La cantante de El guardaespaldas está enterrada en el cementerio de Westfield, en New Jersey, y su tumba tiene grabada la frase I Will Always Love You, título de una de sus canciones más famosas, como epitafio.

Michael Jackson, 1958-2009

La que fuera la indiscutible estrella del pop a finales del siglo XX no pasaba por su mejor momento musical: las denuncias por abusos sexuales y la ruptura con su discográfica, incluídas sus polémicas con Tommy Mottola, el todopoderoso jefe de Sony, estaban apagando poco a poco su brillante estela, pero pocos presagiaron su final.

El 25 de junio de 2009, el rey del pop murió a los 50 años víctima de un paro cardíaco provocado por una sobredosis de propofol,un potente sedante que le era administrado por su médico personal, Conrad Murray, para poder dormir y por lo que el sanitario fue condenado por homicidio involuntario.

Michael Jackson | Getty Images

La tumba del cantante de Thriller se encuentra en un mausoleo privado del cementerio Forest Lawn Memorial Park en Glendale, en California, y cada día es visitada por cientos de personas.

Kurt Cobain, 1967-1994

El líder de Nirvana forma parte, junto a Amy Winehouse, del que se ha bautizado como El club de los 27, un nutrido grupo de músicos que fallecieron a esa edad, en el mejor momento de su carrera.

Cobain, que se había convertido en uno de los hombres más influyentes de la música de finales del siglo XX, el máximo representante del movimiento grunge, se suicidó el 5 de abril de 1994 disparándose con una escopeta en la cabeza. Su cadáver fue encontrado tres días después por un instalador del sistema de seguridad de su casa.

Kurt Cobain | laSexta.com

El temprano fallecimiento del músico, atormentado y adicto a las drogas, le convirtió en icono de una generación.

Su cuerpo fue incinerado pero hay un monumento en su recuerdo en un parque de Aberdeen, su ciudad natal, el Kurt Cobain Memorial Park, donde sus fans acuden a rendirle homenaje.

John Lennon, 1940-1980

El líder y fundador del cuarteto más famoso de la historia de la música, The Beatles, ha sido durante décadas uno de los artistas más influyentes del mundo.

El músico, escritor, poeta, compositor, productor y activista también murió joven, solo tenía 40 años cuando fue asesinado a las puertas del edificio Dakota de Nueva York donde vivía. Sobre las once de la noche del 8 de diciembre, Lennon regresaba con su mujer, Yoko Ono, del estudio de grabación cuando Mark David Chapman aprovechó la confusión que creaban los fans apostados a las puertas para asestale cinco disparos que acabaron con su vida.

John Lennon | Getty Images

El impacto que causó la noticia entre los fans de todo el mundo fue extraordinario.

El 14 de diciembre más de 30.000 personas se reunieron en Liverpool, más de 225.000 en Central Park de Nueva York —donde se esparcieron sus cenizas— y otras miles en diferentes rincones del mundo para rendir homenaje al músico con diez minutos de silencio, como había pedido Yoko Ono.

Cecilia, 1944-1978

La cantautora zamorana, cuyo verdadero nombre era Evangelina Sobredo, fue una de las cantantes españolas más escuchadas en la década de los 70. Un ramito de violetas o Dama, dama se convirtieron en temas míticos de la canción protesta, reivindicativos y feministas.

Cecilia falleció a los 27 años la madrugada del 2 de agosto de 1976 en un accidente de tráfico. Regresaba a su casa después de un concierto en Vigo y un carro de vacas se cruzó con el coche en el que viajaba junto a sus músicos.

La tumba de la cantante se encuentra en el cementerio madrileño de La Almudena y siempre suele estar adornada con ramos de violetas, especialmente cada 9 de noviembre.

Niño Bravo, 1944-1973

Ha pasado medio siglo desde que el cantante valenciano murió pero su legado discográfico sigue vivo. Libre, Un beso y una flor, Esa será mi casa o Noelia son algunas de las canciones que se siguen escuchando en su voz o en versiones de otros artistas.

Luis Manuel Ferri Llopis era su verdadero nombre y su muerte, a los 28 años y en lo más alto de su carrera, dejó en shock a toda España. El fatal accidente ocurrió la mañana del 16 de abril de 1973 cuando el cantante viajaba, con uno de sus músicos y el Dúo Humo, de Valencia a Madrid y el coche, que él conducía, se salió de la carretera. Nino Bravo murió de camino a un hospital de Madrid.

Nino Bravo | Gtresonline

Despidieron al cantante miles de personas en el cementerio de Valencia y cinco meses después se celebró en la plaza de toros de Valencia un concierto en su homenaje en el que participaron, entre otros, Mari Trini, Víctor Manuel, Julio Iglesias y Manolo Escobar.

Su tumba, en el cementerio de Valencia, es una de las más visitadas en el día de Todos los Santos.

Jim Morrison, 1943-1971

El líder de la banda de rock The Doors también forma parte del 'Club de los 27' a los que su temprana muerte convirtió en mitos.

Su vida marcada por su rebeldía, sus problemas con la ley y sus intensas relaciones amorosas forma parte de la leyenda que rodea a quien fue uno de los creadores del sonido y la cultura del rock de finales de los años 60.

El 2 de julio de 1971, Morrison y su novia Pamela Courson se quedaron dormidos tras consumir droga en su apartamento de París. Al día siguiente, 3 de julio, el cantante se despertó con problemas para respirar pero decidió no acudir al médico y darse un baño para despejarse. Horas después, su novia, que murió tres años después por sobredosis, le encontró muerto en la bañera.

La tumba de Morrison en el cementerio del Père Lachaise de París ha sido a lo largo de estos 53 años un lugar de peregrinación para los fans y visitantes de la capital francesa, que suelen depositar flores, cartas e incluso botellas de alcohol.

Jimmi Hendrix, 1942-1970

En tan solo cuatro años y tres discos de carrera musical se ganó el título de “mejor guitarrista del mundo”. Su trágico fallecimiento a los 27 años —también forma parte del Club de los 27—, estuvo rodeado de todo tipo de teorías.

Su muerte se produjo el 18 de septiembre de 1970 en su apartamento de Londres, según los informes médicos, porque se asfixió por su propio vómito después de haber ingerido potentes sedantes para dormir mezclados con alcohol.

El cuerpo del guitarrista fue encontrado por su novia, la patinadora alemana Monika Dannemann, que ofreció varias versiones sobre lo ocurrido aquella noche, llegando a afirmar que había sido una negligencia médica la causa de su muerte, pues según ella Hendrix aún estaba vivo cuando llegó la ambulancia.

Varias voces expertas en la figura del mítico músico apuntan a que, de forma directa o indirecta, Danneman estuvo implicada en su fallecimiento. Otros creen que la mafia estuvo detrás del dramático desenlace.

En el Cementerio Greenview Memorial en Renton (Washington), ciudad en la que nació Hendrix, se encuentra su tumba, un gran mausoleo de mármol y granito que es punto de encuentro de sus fans.

Janice Joplin, 1943-1970

Una sobredosis de heroína acabó con la vida de la legendaria artista el 4 de octubre de 1970. También tenía 27 años.

Janice Joplin | Gtresonline

A pesar de su corta carrera en el mundo de la música, la cantante de blues estaba en la cima del éxito cuando falleció. Además de talento, Joplin poseía el atractivo de las personas que nunca se han sentido comprendidas y viven al margen. Eso también le llevó a convertir sus días en una espiral de drogas, alcohol y sexo.

Sus cenizas fueron esparcidas en las aguas del Pacífico, por expreso deseo de la cantante. El 26 de octubre se celebró una fiesta en su honor con los 2.500 dólares que ella había reservado en su testamento para organizar su despedida.

Elvis Presley, 1935-1977

Un fulminante ataque al corazón acabó con la vida del Rey del Rock en su mansión de Memphis a los 42 años. Le encontró muerto en el suelo del baño su última pareja, la actriz Ginger Alden.

La autopsia reveló hasta restos de 14 drogas — codeína, morfina, valium, placydid, nembutal, butabarbita y quantum, entre otras— en su organismo, además de confirmar que padecía obesidad —pesaba 130 kilos—, glaucoma, hipertensión, intestino irritable, estreñimiento crónico y dolores reumáticos, y otras tantas patologías cardiacas, pulmonares e inmunológicas que ponían en peligro su vida.

Elvis Presley durante una gira. | Courtesy of Metro Goldwyn Mayer/Sunset Boulevard/Corbis

La muerte del 'inventor' del fenómeno fan, el primer ídolo de masas, conmocionó al mundo entero. Nada más conocerse la noticia —en un mundo donde no existían redes sociales— miles de personas se concentraron a las puertas de Graceland, su famosa mansión, y se sucedieron los actos en su memoria en todas las partes del mundo.

Su tumba, instalada en su mansión y siempre rodeada de flores, es una de las más visitadas del mundo.