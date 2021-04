Berlín y Alicia Sierra de 'La Casa de Papel' revelan imágenes y detalles espeluznantes de la última temporada

Poco queda para que Netflix estrene la última temporada de La Casa de Papel. La exitosa serie española que comenzó en Antena 3 y que se ha acabado convirtiendo en un fenómeno mundial.

Mientras se espera a la confirmación oficial de la fecha de estreno por parte de la plataforma, los actores poco a poco van revelando nuevas imágenes sobre el rodaje y la serie que abren nueves frentes y preguntas a los fans de la ficción.

Una de ellas ha sido Najwa Nimri, actriz que interpreta a la actual antagonista de la serie, la inspectora Alicia Sierra. Lo ha hecho publicando una foto de ella en el set de rodaje confirmando de esta forma que queda poco para poder verla de nuevo liderando el ataque contra los protagonistas ahora encerrados en el Banco de España.

Pedro Alonso y sus dibujos espeluznantes sobre la serie

Sin embargo, el actor que ha revolucionado y despertado todas las alarmas con sus publicaciones ha sido Pedro Alonso, quien dio vida al querido Berlín en las primeras temporadas de La Casa de Papel.

El intérprete ha publicado unos escalofriantes dibujos inspirados en su última toma de rodaje acompañados de un vídeo de él en un coche de camino a los estudios de grabación.

Empezaba explicando la situación de la siguiente forma: "El dibujillo a rotulador lo he hecho un rato antes de rodar la secuencia. Se lo he enviado a mi preciosa cocapitana @tixie_jambass Me ha contestado "tiene algo creepy" y también “pero los animales me gustan".

"Luego, al rodar mis planos, mi hermanito me dice 'ahora sí, ahora veo ese algo perturbador en tus ojos'. Perturbador. Creepy. Es curioso. Para mí se trataba de amor. Y quizá también de un extraño mensaje para un tiempo futuro, cuando toque inspeccionar la herida. Casi para el personaje, pero también para el actor en cierto modo", proseguía diciendo, haciendo referencia con "mi hermanito" a Álvaro Morte, el Profesor en La Casa de Papel.

"Ya sé que puede sonar un poco raro. Pienso. Tarde o temprano ese momento llega. Siempre llega. Aquel en el que toca ir hasta el final de lo que no sabemos. O no queremos saber. Y en mi opinión no es malo. Aunque sí impresiona. Como lo hace el amor verdadero y la misma vida. Tan escalofriante por momentos, pero sin duda tan hermosa."

"Ha sido un viaje extraordinario Álvaro Morte. Uno de esos que merecen realmente ser guardados en un cofre para los tesoros después de la odisea", finalizaba así despidiéndose de la serie.

¿Regresará Berlín a La Casa de Papel?

Unos mensajes que han despertado una gran incertidumbre entre los seguidores de la ficción. ¿Puede que Berlín no muriese en la segunda temporada de la serie? Recordemos que el personaje fallecía en La Casa de la Moneda y Timbre, quedándose en la retaguardia para que sus compañeros pudieran ganar el tiempo suficiente para escapar de la policía.

Aun así, ha seguido presente a modo de flashback en las siguientes temporadas. Sin embargo, con esta enigmática publicación muchos sugieren que Berlín podría no haber muerto y que, manteniéndolo con vida y encerrado por la policía y Alicia Sierra, podría ser el arma y la sorpresa definitiva contra los protagonistas de la serie.

Úrsula Corberó y la primera fotografía de la nueva temporada

Úrsula Corberó fue la primera actriz en mostrar en su perfil de Instagram la primera imagen oficial de la nueva temporada hace unos días.

Lo hizo publicando una fotografía de su personaje, Tokyo, sobre una pared llena de agujeros de bala mientras sostenía un arma de gran calibre.

"Vais a flipar", decía la actriz en la publicación despertando todo el hype de los fanáticos que no pueden esperar a que la serie se estrene. Más aún cuando ha sido retrasado su estreno – previsto para este mismo mes de abril y ahora sin fecha – debido a la pandemia del coronavirus.