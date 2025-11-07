Conoce a los coaches y asesores de 'La Voz 2025'

La Voz 2025 continúa con su tensión y talento sobre el escenario. Los concursantes tienen un nivel altísimo en esta edición, por lo que Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra necesitan más ayuda que nunca.

Este año, el programa hace pleno de artistas femeninas con cuatro asesoras, que aconsejan a los coaches con sus respectivos equipos. ¡Te contamos quiénes forman cada equipo!

Equipo de Sebastián Yatra

Sebastián Yatra, coach

Sebastián Yatra es de Colombia, y comenzó muy joven a componer. Su primer éxito masivo fue Traicionera y con él se posicionó dentro del pop urbano latino. En 2022 publicó el álbum Dharma que lo afianzó como artista internacional que mezcla balada pop y urbano. Su más reciente álbum se titula Milagro, repleto de canciones personales.

Sebastián Yatra en La Voz | ANTENA 3

María Becerra, asesora

María Becerra es una de las artistas más influyentes del pop urbano latino actual gracias a éxitos como Miénteme. La argentina de 25 años comenzó su carrera subiendo covers a YouTube antes de debutar profesionalmente en 2019 con el EP 222, consolidando un estilo que fusiona pop, reguetón, trap y R&B. Ha colaborado con figuras como J Balvin, Camila Cabello y TINI, y en 2024 se convirtió en la primera mujer argentina en llenar dos veces el estadio River Plate. Su música combina letras emocionales y empoderadas con una producción moderna, y su visibilidad LGTBI+ la ha hecho referente generacional.

María Becerra se une a Sebastián Yatra como asesora de su equipo en La Voz | Roberto Sastre

Equipo de Mika

Mika, coach

Mika es un artista británico-libanés conocido por su debut Life in Cartoon Motion con el hit Grace Kelly. Ha vendido más de diez millones de discos en todo el mundo gracias a sus hits internacionales. Tras álbumes de éxito vuelve con nueva música en 2026.

Mika en 'La Voz' | ANTENA 3

Carla Morrison, asesora

Carla Morrison es una cantautora de pop alternativo e indie latino, reconocida por su voz cálida y letras introspectivas. Desde 2008, la mexicana de 39 años ha forjado una trayectoria premiada con varios Latin Grammy y nominaciones al Grammy anglosajón. Sus canciones abordan temas de amor, vulnerabilidad y salud mental, convirtiéndola en una voz representativa de la autenticidad femenina en la música en español. Entre su discografía, destacan composiciones intimistas como Disfruto, Te regalo, Déjame llorar o Todo pasa. Además, en 2023 colaboró con Karol G en MAÑANA SERÁ BONITO, la canción homónima del exitoso disco de la colombiana.

Carla Morrison, la mexicana que se une a Mika como su asesora en La Voz | Roberto Sastre

Equipo de Malú

Malú, coach

Malú es una de las artistas pop más conocidas de España. Viene de un legado de artistas flamencos (su padre es el cantaor Pepe de Lucía y su tío el legendario Paco de Lucía) y se lanzó al mundo de la música con solo 15 años. Desde entonces ha construido una carrera sólida en el pop-flamenco español: su primer gran éxito fue el álbum Aprendiz. Durante su carrera ha acumulado numerosos discos de oro y platino, con giras que la han consolidado como una de las voces más reconocibles del panorama nacional. En los últimos años, su trayectoria ha combinado éxitos comerciales con una reflexión más madura sobre la música y su vida personal: su último disco es A todo sí, en el que realiza reinterpretaciones de sus temas emblemáticos junto a invitados como Melendi y Alejandro Sanz.

Malú en 'La Voz' | ANTENA 3

Joaquina, asesora

Joaquina es una cantante y compositora venezolana de 21 años asentada en Miami, considerada una de las revelaciones más importantes de la nueva música latina. En 2023, ganó el Latin Grammy como Mejor artista nuevo gracias a su propuesta pop-rock, donde confluyen influencias de cantautoras como Kany García y Natalia Lafourcade. Sus letras, escritas desde la adolescencia, reflejan vulnerabilidad, empoderamiento y honestidad emocional. Con una formación musical sólida en guitarra, piano y canto, Joaquina representa una nueva generación de mujeres compositoras en el panorama latino, como así demuestran composiciones como Rabia o Los mejores años.

¿Quién es Joaquina? La ganadora de un Grammy Latino llega a La Voz como asesora de Malú | Roberto Sastre

Equipo de Pablo López

Pablo López, coach

Pablo López saltó al gran público tras participar en Operación Triunfo en 2008, donde quedó en segunda posición. Desde entonces ha trabajado como cantautor y pronto lanzó su álbum debut Once historias y un piano. Más tarde llegó El mundo y los amantes inocentes, que confirmó su posición en el panorama español. Recientemente lanzó un nuevo single, A Paso Lento, lo que apunta a nueva etapa creativa.

Pablo López en 'La Voz' | ANTENA 3

Chiara Oliver, asesora

Chiara Oliver es una joven cantautora de pop-rock con influencias indie que ha crecido frente al público televisivo. De padre español y madre inglesa, la menorquina de 21 años estudió música desde niña y saltó a la fama gracias a La Voz 2022 y Operación Triunfo 2023. Tras este último programa, lanzó sus EPs: La libreta rosa y La última página, donde combina pop introspectivo y letras sinceras sobre la identidad y la juventud. En 2024 fue telonera del Orgullo de Madrid. Ahora, Chiara Oliver llega a La Voz 2025 como asesora de Pablo López, con quien comparte una canción titulada tulipanes, estrenada el pasado 29 de mayo.