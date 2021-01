"Cristina (La Veneno) realizó una llamada al '091' para pedir socorro": El testimonio que podría reabrir el caso de su muerte

La recreación en 3D de La Veneno que probaría que la muerte no fue accidental: "Hay golpes de un posible agarre efectuado por el agresor" / laSexta.com

Equipo de Investigación, en su décimo aniversario, ha elaborado un minucioso reportaje en el que recoge los claroscuros que rodean los días previos a la muerte de La Veneno, así como la noche de autos y las horas posteriores a su fallecimiento, donde "el inicio de la cadena de custodia" podría haber sido "vulnerado", según afirma un oficial de Policía Nacional en el documento inédito aportado en este reportaje.

Han pasado más de cuatro años de la muerte de Cristina Ortiz, el 9 de noviembre de 2016, y ahora este nuevo testimonio podría ser crucial para reabrir la investigación. Pero, ¿por qué se cerró la investigación sobre la muerte de La Veneno nueve días después de su fallecimiento?

"El inicio de la cadena de custodia había sido vulnerado"

En los citados documentos, podemos leer: "Me gustaría poder aportar mi testimonio profesional. Soy oficial de Policía Nacional. Me encontraba al mando de la oficina de denuncias de la comisaría de Tetuán la noche que la familia denunció que Cristina estaba gravemente herida en el hospital, desde hacía varios días".

Y continúa: "A pesar de no haber sido informados los servicios policiales ni por el descubridor, ni por la familia, ni por el hospital, lo cual consideramos negligencia, se dio orden inmediata de custodiar el domicilio de la víctima, el cual se encontraba abierto y revuelto, con mucha sangre en su interior a la llegada de los agentes".

Además, este oficial de Policía Nacional, asegura que "al haber estado abierto varios días (el piso de la víctima), las pruebas que la Policía pudiera recabar, debían de estar alteradas, ya que el inicio de la cadena de custodia había sido claramente vulnerado".

Por su parte, los vecinos de La Veneno también sospechan que la muerte no fue accidental. En concreto, una de ellas asegura que vio a la entonces pareja de Cristina, Alin, "bajando basura, lo que me llamó bastante la atención porque siempre tiraban las cosas directamente desde el balcón a la calle"; y llamó a la Policía, que se personó e inspeccionó la bolsa, encontrando botellas, ropa de Cristina, cajas de medicamentos y una carta dirigida al propio Alin.

Sin embargo, no volvieron a tomar declaración a la pareja de La Veneno: "Curiosamente se encuentra una carta que jamás ha sido transcrita, cosa que creemos que es fundamental para saber por qué Alín se quiere deshacer de esa carta", afirma Óscar Tarruella, un criminólogo contratado por la familia de Cristina Ortiz para investigar la muerte.

"Cristina realizó una llamada al '091' para pedir socorro"

.

Pero el reportaje llevado a cabo por el equipo de Gloria Serra, no se centra solo en el día en el que supuestamente Cristina Ortiz se había "caído en el baño", sino que va más allá gracias al testimonio aportados por este oficial de policía.

En él, añade además que la noche anterior al supuesto accidente, "Cristina realizó una llamada nocturna a la sala '091' para pedir socorro, porque, al parecer, su pareja la quería matar".

En el entorno de Cristina, son pocos los que creen que su muerte fuera accidental. Su amiga Paca la Piraña, relataba a Equipo de Investigación que para ella "fue una pelea que se fue de las manos".

Paca hacía tiempo que no hablaba con La Veneno y se enteró de su muerte por la televisión, pero era consciente de la relación tormentosa que Cristina mantenía con su entonces pareja, Alin.

"Traumatismo facial producido por bate de béisbol"

.

Por su parte, la hermana pequeña de Cristina lleva años recopilando documentación, entre la que se encuentra un informe médico en el que se indica que La Veneno tuvo un "traumatismo facial" por un golpe.

El documento al que hace referencia Belén Ortiz, es de "mayo de 2015, cuando (Cristina) estaba con Alín". En él, se indica que La Veneno sufrió un "traumatismo facial en paciente producido por bate de béisbol".

"Esto demuestra que había agresiones", defiende Belén, al tiempo que el abogado de la familia critica que no se le aplicase el protocolo de actuación que corresponde a una mujer víctima de violencia doméstica y de género.

Desmonta la declaración del novio de La Veneno: "Eso es mentira"

.

La primera persona que entró en casa de La Veneno, fue la dueña del bar situado en la parte baja del edificio. La mañana de autos, Cristina bajó a desayunar al bar, y en torno a las cuatro de la tarde - varias horas antes de que se llamara a la ambulancia , asegura que escuchó un golpe muy fuerte.

Según comenta, no era como los que había escuchado otras veces, y se extrañó. Si embargo, no es hasta las once de la noche que Alin baja a pedirle ayuda. Cuando entra en el piso, Ana ve a Cristina inconsciente.

En la versión que Alin dio a la Policía, Cristina le habría confirmado a la dueña del bar que se había caído en el baño, pero ella lo niega: "Eso es mentira", asegura. "Cristina no me dijo nada porque Cristina ya no podía hablar", añade.

"Cuando yo entré me asusté y encontré a Cristina en el sofá tumbada, con sangre y le pregunté qué le pasaba, pero solo dijo mi nombre, no tenía fuerza para responderme más", comenta. "Tenía sangre un poco seca en el pecho, no como para decir que era nueva. Además, tenía un corte muy grande. La espalda, pies y manos morados y tenía la ropa descosida, rota", comenta esta testigo a Equipo de Investigación.

Sangre "de una tercera persona" en el colchón

.

Unas 26 horas después de que Cristina fuera ingresada, la Policía acude a su domicilio: "Lo primero que se encuentra la policía al llegar al domicilio es la puerta de la entrada forzada y abierta y nada más entrar encuentran sangre en casi todas las estancias del domicilio", asegura Óscar Tarruella, criminólogo contratado por la familia para investigar la muerte de Cristina Ortiz.

La Policía encontró sangre cerca del sofá en el salón, en la habitación junto a cajas de medicamentos, al lado del cabecero y en el colchón, a los pies de la cama, en el suelo del cuarto de baño, en el inodoro y en la pila del lavabo, con la forma de una mano, asegura el reportaje.

La Policía también toma muestras bajo las uñas: "Sin embargo, el resultado no lo sabremos hasta un año y medio más tarde porque el caso se archiva nueve días después de la muerte", recuerda Tarruella.

"Desconocemos por qué ocurrió esto, pero lo que es curioso y debería haber dado resultado a la apertura de oficio del mismo caso es el hecho de que la Unidad Central de la Policía Científica emitiese un informe en el que se determina que bajo las uñas no había ADN de un posible agresor, pero en el colchón del dormitorio se encuentran muestras de sangre de una tercera persona desconocida, de la cual jamás se hizo un cotejo ni de Alín ni de otros encartados en las diligencias", asegura.

"Tenía la cabeza rajada y el cuerpo con moretones": habla la madre de Cristina Ortiz

María Jesús Rodríguez cuenta que al llegar al hospital vio que La Veneno tenía "la cabeza completamente rajada". "En su cuarto de baño me he bañado yo y tiene tres escalones que es verdad que tiene peligro, pero, ¿y los moretones en las piernas? ¿Cómo se pudo hacer tanto?", se pregunta en declaraciones a Equipo de Investigación, la primera vez que habla a los medios.

"Yo nunca he tenido una pelea con él, estaba todos los días llamándome, aunque le regañaba porque no me gustaban las amistades que tenía", asegura, añadiendo que no le importaba que "fuera mariquita o maricón", sino que lo que le daba "vergüenza" era "lo de la calle".

Recreación en 3D : "Hay golpes de un posible agarre del agresor"

El laboratorio Shelleys's Workshop ha elaborado una infografía de La Veneno en 3D en base a las fotografías que la familia de Cristina tomó de su cuerpo cuando estaba en la UCI, y que la defensa presenta como prueba de que la muerte no fue accidental.

"Esta recreación 3D se ha basado en las fotografías que realizó una de las hermanas al cuerpo de Cristina estando en la UCI y gracias a eso hoy en día podemos determinar qué lesiones sufrió Cristina", señala Tarruella, criminólogo de la familia.

"Se ve claramente que algunos golpes son correspondientes a un posible agarre efectuado por el agresor cuando Cristina pudo estar zafándose de esas agresiones", asegura.

"Claramente, por los diversos golpes, por ejemplo el del labio, pómulo, el de la mano, o los dedos es compatible con un agarre con fuerza. La del empeine que la vemos claramente que es rojiza y, por tanto, reciente, más correspondiente a un pisotón o patada", concluye.

Con estas nuevas aportaciones, se espera que el caso pueda estudiarse y se esclarezcan la circunstancias que rodearon la muerte de Cristina Ortiz, para que pueda descansar en paz.

