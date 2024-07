Quién ganó la anterior edición de 'Tu cara me suena' y con qué actuación

Tu cara me suena nos deleita en cada temporada con maravillosos imitadores escondidos entre los actores, cantantes, humoristas y presentadores de nuestro país. Pero entre ellos siempre se acaba abriendo paso uno, que consigue el título de ganador de la edición.

El caso de la décima edición del concurso fue peculiar, pues la final estuvo repleta de grandes imitadores. Pero entre ellos se abrió paso una concursante que, tras un concurso repleto de muy buenas imitaciones, acabó coronándose con una actuación estelar.

Se trata de Miriam Rodríguez, quien fue concursante de Operación Triunfo 2017. En el talent musical quedó en tercera posición, mientras que en Tu cara me suena 10 consiguió el primer puesto en el podio.

La gallega fue la ganadora de la edición con el 35% de los votos del público. Así, obtuvo los 30.000 euros del premio, los cuales destinó a varias organizaciones.

Y todo ello gracias a sus maravillosas actuaciones a lo largo de todo el programa: Adele, Amy Winehouse, Camila Cabello, Jennifer López, Christina Aguilera e India Martínez fueron las imitaciones de la gallega antes de llegar a la Gran Final.

La actuación de Miriam en la final

Miriam Rodríguez puso el broche final a su recorrido en el programa con una imitación a Lady Gaga en la Gran Final. La cantante interpretó la canción Always remember us this way, la cual forma parte de la película Ha nacido una estrella.

Si ya de por sí el reto era complicado, la gallega decidió acompañar la voz al piano, dando como resultado una imitación que ya forma parte de la historia del programa.

La cantante de Hay algo en mí dejó clara la sensibilidad que muestra incluso imitando y la potencia de su voz. Y finalmente se convirtió en la ganadora del concurso.