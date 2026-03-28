La importante lección de Eva Soriano tras 'El Desafío 6': "Si aceptas hacer algo, esfuérzate"

Eva Soriano aceptó participar en El Desafío 6 porque Roberto Leal le dijo que se lo pasaría genial. Así lo contó la presentadora de Cuerpos especiales en varias galas para acusar al presentador de engatusarla. Él le prometió diversión, y se ha encontrado con mucho sufrimiento. Incluso se lesionó en la segunda semifinal.

Al final, Daniel Illescas se ha proclamado ganador y Eva Soriano se ha tenido que conformar con el penúltimo puesto, pues nunca ha ganado una gala y solo ha quedado por encima de María José Campanario. Sin embargo, y a pesar de ser muy competitiva, la humorista ha extraído una importante lección tras esta experiencia.

"Se termina El Desafío, un programa que me ha revoloteado absolutamente la peluca", ha escrito en su cuenta de Instagram. "Me he reído muchísimo, he trabajado mogollón, me he esforzado en cada prueba como si me fuera la vida en ello (bueno, en este caso el isquio sí iba en ello), he llorado mogollón...", ha añadido, sin mencionar que también ha discutido varias veces con el jurado.

Aparte de consagrar su amistad con José Yélamo y Roberto Leal, el programa ha permitido que la presentadora de Cuerpos especiales reflexione sobre la importancia de seguir adelante. "Este es mi mensaje una vez terminada la temporada: hagas lo que hagas en la vida, métete de lleno. Si aceptas hacer algo, esfuérzate, trabájalo y lúchalo hasta el final", ha dicho.

Y zanja: "Es posible que yo no haya ganado El Desafío, evidentemente, pero ¿sabéis qué he ganado? Un tremendo culo del carajo, bebés, así que dale duro porque nunca sabes dónde te puede aparecer un buen culo", ha bromeado para terminar su mensaje.