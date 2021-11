¿Quién ha sido el ganador de la segunda gala de 'Tu Cara Me Suena'?

Desde la música más nacional, con Pitingo y Dani Martín, hasta los artistas más internacionales, pasando por Lil Nas X y Miley Cyrus... La tercera gala de Tu cara me suena está diseñada para todos los gustos y no han faltado las grandes imitaciones que tanto nos gustan.

Como invitada especial, Beatriz Luengo se ha subido al escenario junto a Lydia Bosch para cantar Hawai Girl en la categoría de Original y Copia.

El punto emotivo y divertido de la noche lo ha puesto Eva Soriano, que no ha dudado en transformarse en Georgie Dann para cantarnos uno de los temas más conocidos del fallecido artista. Con un bonito homenaje al ritmo de Paloma Blanca, la humorista y el plató de Tu cara me suena se ha despedido del compositor francés.

¿Quién ha sido el ganador de la primera gala de 'TCMS'?

Si la semana pasada era Rasel el concursante que se alzaba con el premio de ganador de la gala de Tu cara me suena con su actuación de Måneskin, esta semana el relevo no ha dejado indiferente a nadie.

Convertida en una de los artistas de moda, la cantante Nia se hacía con el galardón que la acredita como ganadora de la segunda gala del programa de imitaciones musicales.

Nia como Lil Nas X. // Antena 3

Esta vez, la artista canaria, que ya fue la favorita del público en el primer programa, se ha metido en la piel de Lil Nas X. Transformada en el intérprete estadounidense, Nia ha entonado la conocidísima Call Me By Your Name, uno de los temas más escuchados de este 2021 y que sirvió para lanzar al cantante al estrellato.