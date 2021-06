Quiénes estaban en la fiesta de la casa de Paz Vega que frenó la Policía

Paz Vega y Javier Rey han acudido a El Hormiguero para presentar La casa del caracol, la adaptación de la novela de la cineasta y escritora Sandra García en forma de thriller de terror psicológico que llegará a los cines este viernes 11 de junio.

Una película en la que también actúa Ava Salazar, la hija de Paz Vega que tiene 12 años. "Ha sido muy bonito trabajar con ella, prepararla un poquito, aunque la verdad es que ella se ha preparado con Macarena Astorga, la directora", ha explicado la actriz.

Y tanta ilusión le hacía guiar a su hija en su profesión, que Paz ha asegurado que al final Ava la mandaba a callar: "Me decía 'mamá déjame en paz ya, cállate, Macarena me ha dicho lo contrario'. Ah, entonces me callo".

Las míticas fiestas en casa de Paz Vega, con visita de la policía

Durante la entrevista, Pablo Motos ha querido saber un poco más sobre las fiestas que se celebraban en el apartamento de Paz Vega en Madrid: "Antes de las fiestas de Los Javis, eran muy conocidas las fiestas en casa de Paz Vega. ¿Es eso cierto?"

"Sí, si que es verdad que ha habido más de una fiesta en mi casa", ha reconocido Paz Vega. "Recuerdo una muy loca. Yo llegué al principio a Madrid, y me fue bien en 7 vidas y me pude comprar un apartamento estupendo en el centro. Y para hacer una fiesta de inauguración empecé a llamar a gente. Y de repente todo el mundo me decía que sí, aunque no me conocían ni nada, y de repente están en casa un montón de gente como Santiago Segura, El Gran Wyoming... No te voy a decir más nombres," ha continuado explicando.

"La cosa es que ese día llegó la policía a mi casa. A las cuatro o cinco de la mañana, no me acuerdo. Entonces yo los lancé a ellos a que 'aplacaran a las fieras", ha confesado, divertida. "¿Y abrieron y qué tal?", ha querido saber Pablo Motos. "Nos tuvimos que ir al final. O sea que fatal. Tuvimos que cerrar, se tuvo que ir todo el mundo... fatal".