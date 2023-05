Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Pablo Alborán, Dua Lipa, OneRepublic, Ozuna y más

Los viernes son viernes música, de inaugurar el fin de semana bailando novedades. Y para eso tenemos a nuestro Xavi Alfaro, listo, como cada semana, para sorprendernos con los mejores temas que acaban de salir del horno.

Pablo Alborán y Leo Rizzi vuelven con su 4U tuneado por el productor CKay, Dua Lipa le pone tono a la película Barbie con su Dance the Night, Luis Fonsi inaugura lanzamientos de su nuevo disco, OneRepublic vuelve con ritmos nuevos y Ozuna nos descubre de qué va su cambio de rumbo con el álbum Afro.

Además, el italiano que conquistó el corazón de todos en Eurovisión 2023 lanza su disco. Marco Mengoni cierra el círculo de la trilogía Materia con el lanzamiento de Prisma, un compendio de diferentes géneros de música que cambian de canción y que imita al prisma que recibe la luz blanca para "devolver todos los colores que lo componen".

Belén Aguilera trae una Ilusión óptica digna de sonar en cada discoteca del país. El tema electrónico nos cuenta la historia de la existencia de una versión de ella misma que rechaza, con la que no se identifica ni reconoce. Y Taylor Swift lanza la versión deluxe de su álbum Midnights (The Til Dawn Edition), que incluye su anunciada colaboración con Lana del Rey, en la que versiona Snow On The Beach.

4U remix - Pablo Alborán con CKay y Leo Rizzi

Videoclip oficial de '4U remix', de Pablo Alborán, CKay, Leo Rizzi.

La versión es un remix de la colaboración estrenada en 2022 entre Pablo Alborán y Leo Rizzi, la reciente estrella que se dio a conocer a través de Tiktok y participó en el Benidorm Fest 2023. Nació de un match musical entre los artistas. Ahora, el productor y compositor nigeriano del viralísimo Love Nwantiti se suma a este match para versionar el tema que forma parte del último disco de Alborán, La Cu4rta Hoja.

Con un estribillo que habla de la soledad de la tristeza, el mensaje combina inglés y español: You know there is somebody for you/ cuando no haya caminos, CKay ha potenciado la base de la canción con un toque urbano que eleva el ritmo del tema.

Dance The Night - Dua Lipa

'Dance The Night', del álbum de 'Barbie', de Dua Lipa.

Por fin podemos bailar Dance The Night, la esperada canción de la británica Dua Lipa que forma parte de la banda sonora de Barbie, una de las películas más esperadas del año, donde la cantante también participa como actriz.

El de Lipa es un tema disco -uno más-, en el que aparece en un set preparándose para grabar un videoclip: "Esta barbie está haciendo un videoclip", acompañada de luces, vestuarios, bailarines y bolas de discoteca.

Buenos Aires - Luis Fonsi

Videoclip de 'Buenos Aires', de Luis Fonsi.

Luis Fonsi empieza un nuevo proyecto, y lo acaba de inaugurar este viernes con el lanzamiento del primer single, Buenos Aires. Una cumbia pop que reivindica la vulnerabilidad del desamor y habla de despecho.

El artista "desnuda su corazón" en un tema que utiliza el rosa como propuesta estética y que viaja por la capital argentina, por su cultura futbolera y el barrio de la Recoleta. "Es un parada muy importante de este viaje. Habla de cuando uno ama a alguien y esa persona no te ama. Es un desahogo", ha explicado él mismo en un vídeo en su Instagram.

Runaway - OneRepublic

Videoclip oficial de 'Runaway', lo nuevo de OneRepublic.

Con un verano por delante repleto de fechas de gira en Europa, este single es el primero que llega en 2023 de la banda estadounidense de pop rock OneRepublic. También es lo primero que escuchamos desde su hit I Ain’t Worried, que le puso melodía a la película Top Gun: Maverick y fue un éxito (acumula 3.000 millones de reproducciones).

Además, el grupo estrena un potente videoclip dirigido por Tomás Whitmore que está rodado en las ciudades de Hong Kong, Manila, Jakarta, Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Taipei y Tokyo, durante la reciente gira en Asia de los músicos.

TUCU - Ozuna y Amarion

Videoclip de 'TUCU', de Ozuna y Amarion.

Tucu es una de las piezas que componen la nueva era de Ozuna. El puertorriqueño ha cambiado de rumbo musical para acercarse a ritmos muy distintos a los que estamos acostumbrados a escuchar. El sencillo forma parte de un rompedor álbum, Afro, de estilo latino urbano que da paso a la nueva aventura musical de Ozuna.

Las pocas publicaciones del cantante en su Instagram y su foto de perfil con una ilustración colorida que imita la cara del artista reúne solo temas y una nueva estética que acompaña al nuevo EP del artista, que incluye siete canciones afro.

Puedes escuchar y ver todas estas novedades ya en europafm.com

Escucha todas las novedades musicales de Europa FM: