Abraham Mateo, sobre el explosivo vídeo de 'Repetíamos': "Me apetecía dar un paso más y mostrar un lado más atrevido"

Tenemos en el estudio de Cuerpos especiales a Abraham Mateo para presentarnos Repetíamos, su nuevo single que ha presentado con un videoclip de lo más explosivo.

"Me apetecía dar un paso más con eso y mostrar un lado más atrevido. Y tengo que decir que es uno de mis videoclips favoritos, por no decir el favorito", explica.

¡Y no es para menos! Además de la parte sensual que llega hacia el final del vídeo, el inicio es espectacular con el artista sobre un coche: "Me ataron con un arnés al maletero del coche que luego borraron en posproducción. Fue un chute de adrenalina".

Además, esta canción viene con coreografía. Ya sabemos lo que le encanta el baile a Abraham Mateo, por eso no le ha sido difícil lanzar un challenge para TikTok con Repetíamos, para que todos puedan bailar este temazo.

"Lo que pasa es que las coreografías de TikTok son muy diferentes a como se baila normalmente en un show", matiza.

Volviendo al videoclip, concretamente a la escena del bar, hablamos con Abraham de Lucía Ramos, la actriz que protagoniza con él la historia. "No la conocía y me sorprendió mucho. Me ayudó un montón. Como actriz es espectacular y supo exprimirme", ha explicado entre risas, ya que Eva e Iggy le han dicho que no saben si "exprimir" es la expresión más adecuada teniendo en cuenta lo provocativo del vídeo.

Otro de los últimos temas de Abraham Mateo es Aunque lloraré, con Danny Romero. A partir de aquí empezamos a hablar de las colaboraciones que ha hecho Abraham con grandes artistas como Jennifer Lopez o 50 Cent, y llega la parte favorita de Eva Soriano: ¡el atraquito a los famosos!

Le pregunta a Abraham sobre las personas más famosas de las que tiene el teléfono: "Los más famosos y con los que mejor llevo es Becky G, Camilo, Luis Fonsi, Sofía Reyes..."

Pero como Eva no está en el estudio de Madrid pierde la oportunidad de mandarle un audio a 50 Cent... ¡Y eso le pone muy triste!

Su relación con Ana Mena

La semana pasada tuvimos a Ana Mena como invitada en Cuerpos especiales y nos habló de su relación con Abraham Mateo, que se conocen desde pequeños porque fueron juntos a clase de canto.

"Es verdad. Nosotros empezamos a la vez. Nos conocimos con siete años y coincidimos en un festival de premios que se llamaba Veo veo, de Teresa Rabal, y nos apuntamos juntos a clase de canto". Y por supuesto tenemos que recordar su actuación de niños interpretando a dúo Cuando me vaya.