Carlos Marco, el joven que elige las canciones y entrena a las máscaras de 'Mask Singer'

De firmar autógrafos a adolescentes en centros comerciales a dirigir a celebridades como La Toya Jackson o Isabel Preysler. La carrera de Carlos Marco no ha sido fácil y ha pasado por multitud de fases, pero su tesón, talento y constancia lo han llevado a convertirse en un músico imprescindible para los programas de televisión. No solo trabaja como vocal coach en Mask Singer, también ha participado en formatos como Got Talent, Family Duo o Idol Kids.

Cuántos años tiene y de dónde es

Aunque lleva más de diez años viviendo en Madrid, Carlos Marco nació en 1990 en Alicante, en la Comunidad Valenciana. Tiene 30 años y desde muy joven mostró interés por la música, entrando a formar parte de la boyband Auryn.

Su papel en Mask Singer

Carlos Marco es de los pocos que conoce las identidades que se esconden tras las máscaras de Mask Singer. En absoluto secretismo, el joven trabaja meses antes de la emisión del programa con las celebridades que se subirán al escenario a cantar.

Prueba su afinación, escoge un repertorio adecuado, les entrena y orienta para que a la hora de la verdad todo salga a pedir de boca y es el responsable de que la actuación salga adelante. El artista enmascarado debe lucirse y encandilar al público pero sin dar demasiadas pistas sobre su identidad, lo que podría estropear el momento más esperado de las galas.

"Hacemos un trabajo muy fuerte de coaching para que canten", dijo el artista sobre su papel de director musical en Mask Singer durante su última participación en Pasapalabra.

Marco ha estado con todos los concursantes que han pasado por las dos ediciones del programa, una oportunidad que le ha permitido conocer y trabajar mano a mano con artistas de la talla de Pastora Soler o La Toya Jackson, sin desmerecer a los celebrities que, sin ser cantantes de profesión, se han dejado guiar por los consejos del exmiembro del grupo Auryn para dar lo mejor de sí sobre el escenario. Isabel Preysler, Georgina Rodríguez o Norma Duval son ejemplo de ello.

Un tercio de Mantra, su grupo

Junto a Paula Pérez y Charly Weinberg, Carlos Marco presentó el grupo Mantra en febrero de 2020, cuando estrenaron su primer single, No te Esperaba, en colaboración con Yera.

Los tres artistas llevaban en ese momento un año preparando la presentación de la banda y aunque la pandemia frustró sus planes de directos y gira, en ningún momento han dejado de trabajar. El pasado mes de marzo estrenaban su último tema, Dos Puertas para Adentro con Funambulista.

Buen rollo los sábados en 'yu Music' con Lorena Castell

Las tardes de los sábados en Europa FM Carlos Marco saca a relucir su faceta como entrevistador junto a Lorena Castell. El cantante conduce el programa musical de yu No te pierdas nada y descubre las intimidades más desconocidas de los artistas en una charla amena y divertida con el sello yuser. Han pasado por el programa cantantes como Cepeda, Rayden, Samantha, Camilo, Alba Reche, Zara Larsson y muchos más.

Estrella adolescente en Auryn

Las revistas juveniles del año 2009 llevaban en portada a cuatro jóvenes recién llegados a la industria musical que tenían muchas ganas de comerse el mundo. Eran Daniel Fernández, David Lafuente, Álvaro Gango y Carlos Marco, los adolescentes que formaron Auryn, una de las boyband más exitosas de España.

Publicaron cuatro discos de estudio, Endless Road, 7058 (2011), Anti-Heroes (2013), Circus Avenue (2014) y Ghost Town (2015) e hicieron colaboraciones con artistas como Anastasia, Merche o Vanesa Martín. Se convirtieron en auténticos ídolos de masas y siete años después de su formación, en 2016, la banda anunciaba su retiro. "El camino de la vida nunca es una única línea recta. Hay bifurcaciones, nuevos trayectos y áreas de descanso que hay que tomar si queremos seguir evolucionando. Por este motivo hemos decidido hacer una pausa en el camino", decía el comunicado donde anunciaron su separación.

A día de hoy, parece que todo son buenos recuerdos hacia aquella etapa y el cantante no descarta un reencuentro. "Si algún día se plantea una vuelta de Auryn diré que sí", dijo en una entrevista en yu No te pierdas nada.