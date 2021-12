Estrella Morente se pronuncia sobre la relación de su hermano Kiki con Sara Carbonero

Estrella Morente está a punto de lanzar Leo, su nuevo disco en el que ha plasmado su esencia más primitiva. La artista está en plena promoción de este trabajo y la prensa ha aprovechado para preguntarle sobre sus hermanos, Kiki y Soleá, que también han publicado nuevos trabajos musicales.

"Enrique vuela solo. Kiki ya vuela solo. Acaba de sacar su segundo disco que se llama, que es una belleza, una, desde el flamenco más moderno, más actual y más rabioso. Yá se ha declarado como una de lasde este país", ha revelado mostrándose de lo más orgullosa de sus hermanos.

"Vamos a estar los tres con un disco en el mercado. Iremos a comprarlo juntos y nos haremos una foto, porque eso no pasa todos los días", ha añadido divertida.

Como era de esperar, también le han preguntado sobre un tema más personal que está siendo el foco de los medios de comunicación desde hace unos meses. Aunque no ha querido hablar mucho sobre la vida personal de su hermano, sus palabras han confirmado lo que era ya un secreto a voces: "Son muy jóvenes. Son libres y tienen todo el derecho a vivir su propia historia. Y desde luego no seré yo quien desmienta o quien confirme. Pero no por nada. Sino porque cada uno tiene su vida y son dos personas que creo que tienen unas carreras maravillosas, dos trayectorias que les abalan y unos principios estupendos y ellos tienen voz propia para hablar claro cuando ellos lo consideren".

Kiki y Sara, una discreta relación desde el verano

Los rumores de que Kiki Morente y Sara Carbonero podían estar iniciando una relación se remontan al pasado mes de julio, cuatro meses después de que Sara anunciase su sonado divorcio de Iker Casillas.. Desde entonces, la pareja se ha mostrado de lo más discreta frente a los medios e incluso han jugado al despiste con la prensa entrando y saliendo por separado en varios eventos en los que han coincidido.

A mediados de noviembre, unas fotos de Kiki Morente con una misteriosa mujer a la salida de los premios Hombre del año de la revista Esquire, desataron los rumores de una posible infidelidad del cantaor a la periodista.

Unos rumores que rápidamente desmintió el propio Kiki desvelando la identidad de su acompañante durante la celebración de El Latido Flamenco: "Esa chica era mi comadre, Vicky Marcos".

Vicky Marcos es una reconocida maquilladora y mujer del percusionista Pedro Barbarre. Además, es íntima amiga de Sara Carbonero y según fuentes cercanas, fue la que le presentó a Kiki hace unos meses.

Cuando le volvieron a preguntar por su relación con Sara, Kiki se mostró de lo más discreto pero quiso dejar claro que continúan juntos: "Estoy feliz, claro que sí, hay que estar contento e ilusionado".