Vuelven a nominar a Rosalía como 'Mejor Artista Latina' siendo española: ¿por qué?

Los Premios Premios MTV EMAs volverán a celebrarse con público en las gradas y artistas sobre el escenario, actuando en vivo y entregando premios. El estadio László Papp de Budapest será quien acoja la gala el próximo 14 de noviembre.

Este miércoles se han dado a conocer los nominados a los premios, donde Justin Bieber parte como favorito con ocho candidaturas. Doja Cat y Lil Nas le siguen de cerca con seis y Ed Sheeran, Olivia Rodrigo y The Kid Laroi compiten por cinco.

Rosalía ha recibido una nominación a Mejor Artista Latino, un reconocimiento que llega después de haber irrumpido en la música global hace cuatro años con el lanzamiento de 'El Mal Querer'. Desde entonces, no ha dejado de cosechar éxitos y protagonizar colaboraciones con artistas de la talla de Billie Eilish, The Weeknd, Bad Bunny u Ozuna.

Sin ir más lejos, Con Altura fue el vídeo más visto en Youtube del 2019 y ese mismo año se llevó el MTV Video Music Award a Mejor Vídeo por este tema. Fue la primera española en conseguirlo, y en aquel momento ya surgieron las primeras dudas sobre las diferencias entre latino e hispano. Ahora, la historia se repite.

Rosalía gana el MTV al 'Mejor Vídeo Latino' y 'Mejor Coreografía' // EFE

Con esta nominación llega el debate a las redes sociales, donde ya han aparecido las primeras voces críticas. ¿Por qué Rosalía está en la categoría 'latina' si existe una expresamente para artistas 'españoles'?, ¿cuál es el criterio de la organización?, ¿es Rosalía latina o no?

¿Es Rosalía latina?

No.

Si buscamos en la RAE la definición de 'latino' encontramos que se trata de 'las personas o pueblos que hablan lenguas derivadas del latín'. Según esto, si somos estrictamente puristas, Rosalía sí podría considerarse latina -ya que el español en una lengua romance derivada del latín vulgar-, pero existe una connotación cultural inexorable que elimina a la catalana de la acepción 'latina'.

El término 'latino' ha adquirido, con el tiempo y los cambios socioculturales, un nuevo significado, sobretodo para comunidad estadounidense. La inmigración y el éxodo de millones de personas desde Latinoamérica a Estados Unidos durante las últimas décadas ha hecho que el término mute su concepto para señalar solamente a aquellos que tienen procedencia Latinoamericana, excluyendo a todos aquellos que, aunque hablen lenguas derivadas del latín, no hayan nacido en el continente sudamericano.

Rosalía, durante su actuación en los MTV EMAs de Sevilla // MTV EMAs

Qué es ser 'hispano'

El término 'hispano' se refiere, actualmente, a las personas oriundas de España que se comunican a través de esa cultura. Pero el término nació en los años 70 en la Oficina del Censo estadounidense, cuando se creó esta clasificación para agrupar a todas las personas que procedían de países donde se hablaba español. No solamente los españoles eran hispanos, también lo eran los mexicanos, cubanos, etcétera.

Así, llegó un momento en el que el término hispano adquirió una connotación negativa y volvieron a cambiar las tornas. Tal y como comentaba el profesor Ed Morales a Verne hace unos años, el vocablo se empezó a asociar con la conquista, así que los activistas "comenzaron a usar la palabra latino para referirse a alguien de Latinoamérica". De esta manera distinguían entre los latinos (de latinoamérica) e hispanos (españoles).

Rosalía es hispana y europea, pero para MTV es latina

Aunque la organización de los premios MTV ubique a la cantante en la categoría de 'latina', la industria musical es la única que hace esta clasificación. Desde la entidad no han dado explicaciones de por qué no han incluido a la artista en la categoría de 'españoles' (donde compiten Aitana, C. Tangana o Ana Mena), pero el público lo tiene bastante claro: Rosalía no es latina pero tampoco tiene la culpa de que la metan en ese saco.

"La industria musical norteamericana es culpable en estas definiciones porque ha reducido lo latino a cantar en español, pero la comunidad latina en Estados Unidos habla inglés, portugués, quechua y spanglish, por ejemplo" explicaba a Verne Arlene Dávila, antropóloga de la Universidad de Nueva York. David Bisbal y Enrique Iglesias también son artistas "latinos" coloquialmente hablando, porque tienen éxito en Estados Unidos cantando en español.

La catalana compite por el premio MTV European Music Award a Mejor Artista Latina con los colombianos J Balvin, Shakira y Maluma y los puertorriqueños Bad Bunny y Rauw Alejandro.