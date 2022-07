La playlist del Orgullo 2022: 12 canciones actuales para unirse a la fiesta LGTBIQ+

Esta playlist no incluye A quién le importa de Alaska ni I Will Survive de Gloria Gaynor. Son 12 canciones actuales con las que podrás celebrar el Orgullo LGTBIQ+ 2022 . ¡Que empiece la fiesta!

Las fiestas del Orgullo Madrid 2022 ya están aquí. Este año las celebraciones del colectivo LGTBIQ+ se extienden del viernes 1 al domingo 10 de julio.

Son diez días de fiesta a las que desde Europa FM queremos ponerle banda sonora y para ello hemos creado una playlist alternativa con 12 canciones para celebrar la visibilidad.

Dale a play y únete a la fiesta (y a la lucha por la igualdad de derechos).

'Llámame' - WRS

Andrei Ionut Ursu, conocido artísticamente como WRS, ha sido uno de los protagonistas indiscutibles de Eurovisión 2022 gracias a su pegadizo “Hola mi bebé-bé”.

La canción Llámame se ha convertido en todo un hit, el cual le ha valido al representante rumano para ser uno de los protagonistas de las fiestas del Orgullo en Madrid, donde se reencontrará con Chanel.

El tema refleja una conversación que el artista mantiene consigo mismo para que salga su verdadero yo, así como “una conversación con la sociedad”. “Yo crecí en una ciudad pequeña en Rumanía y hacía cosas como decolorarme el pelo... Y la sociedad pretendía que fuese normativo, que no me saliese del patrón. Y para mí, la canción, es un himno a la libertad", dijo el artista a Eva Soriano e Iggy Rubín en su visita a Cuerpos especiales.

“Sabías que era diferente a los demás. Ellos nunca te quisieron (...) ¿Qué pasa si se enteran? A nadie le va a gustar. Entonces huyamos. Necesito que estés a mi lado (...) Nadie puede parar este amor porque es verdadero. Se lo mostraré al mundo, no lo ocultaré. ¿Te animas a creer en esto?”, dice la letra de Llámame.

'Que vengan a por mí' - María Peláe



Que vengan a por mí es una canción compuesta por María Peláe y su novia Alba Reig, miembro del grupo Sweet California.

"Surgió a raíz de ver una manifestación de gente muy joven con mucho odio en la mirada, atacando y diciendo cosas muy feas a personas que se estaban manifestando por algo bonito”, contó la artista en su visita a El Hormiguero en octubre.

La malagueña aseguró en el programa que siendo una cantante abiertamente lesbiana se les mete mucho miedo: “Nos estamos acostumbrando a perder la libertad de expresión a la hora de hablar”, denunció. Por ello, la letra de su tema pretende transmitir el mensaje de no dejarse intimidar.

'Pop Ur Pussy' - C. Tangana

Pop Ur Pussy del rapero C. Tangana es “un alegato artístico a favor de la libertad de género y sexual y pone sobre la mesa el problema del género binario en la sociedad del siglo XXI”. Son las palabras que utilizó la discográfica Sony para promocionar la salida de la canción, que el compositor madrileño usó para promocionar su actuación en el World Pride Madrid 2017.

'Hetero Pero' - K!NGDOM

Hetero Pero es el nuevo single de K!NGDOM, el trío compuesto por Ane, Iván Ramírez y Jorge Gomis. Este nuevo tema nace con el propósito de dar visibilidad a la comunidad LGTBIQ+ en la industria de la música. En el tema, la cantante se encarga de narrar su propia experiencia amorosa con una mujer.

La propia Ane explica que “ojalá llegue el día en el que podamos ser sin tener que dar explicaciones, en el que podamos ser sin que se le dé importancia al qué somos. Pero para que eso llegue, para que otrxs puedan vivir una verdadera libertad, lxs que estamos ahora tenemos que dar un paso al frente porque la representación es necesaria, la representación ayuda, la representación salva”.

'Dime cómo hago' - María Becerra

El tema Dime cómo hago de María Becerra es uno de los más importantes para la artista. Así lo confesó en la revista Shangay, donde dijo que esta canción, junto con Hipnotiza, ha marcado mucho a la comunidad LGTBIQ+.

“En ellas hablo del amor entre mujeres, y me inspiré en cosas que viví yo la primera vez que me enamoré de una chica, en los sentimientos encontrados que tuve, porque estaba muy confundida. Era pequeña, y no sabía si lo que sentía estaba bien o mal. No sabía a quién contárselo, si decírselo a mis padres… Fue un largo proceso hasta que acepté que me gustaban las mujeres y los hombres, y que no había nada malo en ello”.

La argentina de 22 años, que ha pasado de ser youtuber a ser una de las nuevas estrellas latinas más exitosas, desveló en el mismo medio los detalles de su relación amorosa con una mujer.

"Fue una historia increíble. Ella tenía novio, que para mi gusto era una mierda de persona, obviamente. Sentía que no la trataba como se merecía; veía que no era feliz con él, porque además la engañaba. No entendía por qué no le dejaba. Yo estaba deseando que lo hiciera y estuviera conmigo, porque sentía que nos lo merecíamos, porque ambas estábamos superenamoradas. A ella, en el fondo, le pasaba como a mí: estaba confundida y le preocupaba el qué dirán. Teníamos 13 años entonces… Y de ahí surgieron esas canciones, de las que estoy muy contenta. En los conciertos subo a chicas a cantárselas y alguna, llorando, me ha llegado a decir que le declaró su amor a su novia, o que salió del armario, con Dime cómo hago… Son cosas increíbles”.

'Sodio' - Danna Paola

Tras su papel en la exitosa serie de Netflix Élite y su desempeño musical, la artista mexicana Danna Paola se ha consolidado como una de las artistas más populares de nuestro país.

Uno de los temas más exitosos de la mexicana es Sodio, un tema que trata de una pareja en la que uno de sus miembros no puede definir sus preferencias sexuales. A su vez, habla de esa lucha de comunicación entre la pareja, ya que una persona estaba completamente enamorada pero otra estaba en una lucha constante sobre su identidad. Al final, ambos se separan y la mujer entiende muy bien la situación, lo acepta y le desea lo mejor.

'Amor libre' - Esteman junto a Javiera Mena

El dúo musical Esteman y Javiera Mena son dos grandes iconos LGTBIQ+ del pop que representan a la comunidad con su tema Amor Libre, una canción idónea para liberarte de las ataduras que todavía puede querer imponer un sector de la sociedad.

Precisamente, con este tema, el cantante colombiano se dio a conocer en España en el Madrid Orgullo 2019 y desde entonces, no ha dejado de usar su música para “seguir abriendo mentes”, tal como dijo en la revista Shangay. De hecho, este año vuelve a formar parte del evento en el último acto del MADO 2022.

'Autocensura' - Rocío Saiz

"Casi todos los días tengo miedo a decir lo que pienso o lo que siento por si no está socialmente aceptado", confesó en NEO2 la artista multidisciplinar Rocío Saiz.

Esta razón llevó a la artista madrileña a lanzar su tema Autocensura, “una canción que, aunque no lo parezca, es un grito hacia el soltarse las cadenas y lanzarte a amar el mundo y a los que te rodean”.

'Perra' - Rigoberta Bandini

Perra es la canción de Rigoberta Bandini que promueve la liberación femenina. En este tema la cantante de Barcelona habla de la lucha feminista y del derecho a vivir la sexualidad de los cuerpos femeninos sin miedo a ser juzgadas.

'Putón' - Luna Ki

Con la controvertida palabra Putón como título, la artista urbana Luna Ki pretende denunciar que a las mujeres se les siga imponiendo cómo vivir su sexualidad y se las juzgue y tache de “promiscuas” o “zorras” por reclamar una vida sexual libre.

'Maricón' - Samantha Hudson

Uno de los iconos más actuales del colectivo LGTBIQ+, Samantha Hudson, da voz a una comunidad de una manera personal y natural a través de temas como Maricón, cuya letra dice: “Soy un tabú, un maricón judeo-masón belceb, una fulana, una bruja vudú. Soy la bujarra con la que sueñas tú. Mándame tu regimiento para que me dé escarmiento”.

Hudson cuenta que antes incluso de descubrir su sexualidad ya le llamaban maricón. Ahora lo grita a los cuatro vientos.

'Todas mis ex tienen novio' - Ginebras

El grupo indie-pop Ginebras, formado por chicas abanderadas del feminismo y de la diversidad sexual, canta Todas mis ex tienen novio, una divertida canción que relata el final de una relación entre dos chicas.

“Al final es una parodia, que más da si tienes novia, novio o estás soltero. Como si tienes cien novios. Queríamos dejar claro que todo nos parece y está bien (...) Cuando tú escribes una canción te da igual si tiene sexo o no”, defiende la banda.