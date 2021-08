The Weeknd en el vídeo de 'Take My Breath' // Cliqua

"Advertencia de epilepsia" con este aviso The Weeknd ha presentado el videoclip de Take my Breath, el primer adelanto de su próximo álbum, que podría llamarse The Dawn, por las pistas que va dejando en sus redes sociales.

Una advertencia necesaria ya que su estreno, previsto en los cines IMAX justo antes de Escuadrón Suicida, no pudo producirse por un problema con las luces estroboscópicas.

Siguiendo la estela de After Hours, donde todo el universo se centraba en un personaje con aires setenteros que se perdía por los caminos más psicodélicos de la noche, esta nueva etapa continúa explorando los placeres (y terrores) de las fiestas más salvajes.

Dejando atrás la icónica americana roja con la que vivió mil aventuras desde Heartless hasta Save Your Tears al más puro estilo Miedo y asco en Las Vegas, Abel Tesfaye presenta una estética que nos recuerda a Blade.

Situado en las primeras horas del día, "El amanecer está por fin sobre nosotros", The Weeknd camina por las calles con un enorme sol saliendo a sus espaldas, para rápidamente hacer un flashback a las horas anteriores y mostrarnos la surrealista noche que acaba de vivir.

Musicalmente Take My Breath sigue la fórmula de After Hours, con ese toque disco tan característico, aunque melódicamente más cercano a artistas como los Bee Gees.

El tema lo ha compuesto conjuntamente con dos de los mejores productores de los últimos años;: Max Martin, Oscar Holter. Los mismos artificies de los mayores hits de After Hours, como Blinding Lights, Save Your Tears o In Your Eyes. Éxito asegurado.

LETRA DE 'TAKE MY BREATH' DE THE WEEKND

I saw the fire in your eyes

I saw the fire when I look into your eyes

You tell me things you want to try

I know temptation is the devil in disguise You risk it all to feel alive

You’re offering yourself to me like sacrifice You said you do this all the time

Tell me you love me if I bring you to the light

[pre-chorus]

It’s like a dream what she feels with me She loves to be on the edge

Her fantasy is okay with me

Then suddenly baby says

[chorus]

Take my breath away

And make it last forever babe Do it now or never babe Take my breath away Nobody does it better babe Bring me Close to

Want me to hold on to you tight

You pull me closer feel the heat between your thighs You’re way too young to end your life

Girl I don’t want to be the one who pays the price

[pre-chorus]

Take my breath away

And make it last forever babe Do it now or never babe

Take my breath away

Nobody does it better babe Bring me Close to heaven babe Take my breath