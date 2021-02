"Es un cretino": Agatha Ruiz de la Prada arremete contra Juan del Val y él responde así a la diseñadora

El Desafío está llevando al límite tanto al jurado como a sus participantes, y esta noche la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada se enfrenta a un duro reto que no gustará a Juan del Val , pero tampoco a ella los comentarios del escritor y marido de Nuria Roca , al que califica de " cretino " e " imbécil "

Agatha Ruíz de la Prada se ha vuelto viral en redes sociales por el tremendo cruce de acusaciones con Juan del Val, miembro del jurado del talent show de Antena 3, El Desafío.

Esta noche, la diseñadora se enfrenta a un duro reto: cantar y bailar la coreografía de la película 'La La Land', protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone.

Aunque De la Prada se sentía emocionada porque nunca pensó que sería capaz de hacerlo, la reacción del jurado ha provocado un duro enfrentamiento entre ella y el marido de Nuria Roca, el escritor Juan del Val.

"Me habló fatal y no es nadie para dirigirse a mí de ese modo", comentaba la diseñadora tras oír el veredicto a su interpretación del tema 'Another Day of Sun' de la oscarizada película.

Aunque reconoce que su actuación no fue perfecta, hace hincapié en que está "compitiendo contra chicos que tienen 25 años menos", y califica de "inaceptables" las palabras del jurado.

"Nos dijo que parecíamos un grupo de guardería. Es horrible", comentaba en declaraciones a Julia en la Onda de Onda Cero. "No sabía dónde me metía", asegura, "la forma en la que me atacó fue salvaje".

Asegura que Juan del Val le confesó que había "perdido la cabeza" al ver a Pilar Rubio. "Y encima va de intelectual", le comenta a Julia Otero. "Nunca pensé que me darían dos hostias así, y más alguien que no es nadie", sentencia la diseñadora en la entrevista que puedes escuchar a continuación:

"Yo dije que ni sabía cantar ni sabía bailar, el baile era bonito pero tenía que subirme por los coches", comenta. "No pueden pretender de una persona de mis años se suba a un coche con tanta agilidad", recalca la diseñadora. "No hace falta ponerte antipático", asegura.

"No digo que baile bien, pero estoy compitiendo contra chicos que tienen 25 años menos que yo y pasan ocho horas al día entrenando", añadía la diseñadora, zanzajando su opinión sobre Juan del Val: "El tío es un cretino".

"NO NOS MERECEMOS CRÍTICAS TAN HORRIBLES"

Agatha Ruiz de la Prada asegura que aún está esperando las disculpas de Juan del Val, a quien tacha de "muy orgulloso": "Todavía no me ha dicho nada y eso es porque es muy orgulloso".

"Somos gente normal y corriente. No nos merecemos críticas tan horribles", asegura, añadiendo que su coreógrafa -que justo ha salido de cuentas- no pudo ayudarles tanto como le hubiera gustado debido a su avanzado estado de gestación, por lo que esperaba que el jurado -y en particular Juan del Val- fuera "más respetuoso".

JUAN DEL VAL Y EL RESTO "PERDIERON LA CABEZA" POR PILAR RUBIO

Además, la diseñadora vincula la actitud del lado masculino del jurado a la presencia de Pilar Rubio en el plató. "Reconozco que tiene un físico que hace que muchos hombres pierdan la cabeza. Sabía que el resto de mujeres no teníamos nada que hacer contra una persona así. Que Pilar estuviera allí, los descolocó a todos, parece", comentaba.

Agatha Ruiz de la Prada habla también de que no se esperaba que le pudieran dar "un par de hostias" como las que le ha dado el jurado tras su actuación en El Desafío de Antena 3, una programa que considera "sorprendente", ya que nunca pensó que tendría que enfrentarse a retos tan difíciles.

LA RESPUESTA DE JUAN DEL VAL A AGATHA RUIZ DE LA PRADA

Por su parte, Juan del Val comentaba: "A mí no me habían odiado nunca", asegurando que "el problema lo tiene ella conmigo y todo lo que dice que pasó, no pasó. Remito a la gente a ver el programa, ver su actuación y mi valoración. Tras eso, la gente puede pensar ya lo que quiera. Los hechos son difícil de discutir y como esto está grabado", comentaba en El Confidencial.

Además, en El Hormiguero asegura que ella le ha llamado "imbécil", pero que él nunca ha insultado a la diseñadora.

Aunque la diseñadora se ha sentido ofendida por su valoración, Tamara Falcó, que forma parte también parte del jurado, daba su percepción de lo ocurrido en el programa: "No se vio reflejado el esfuerzo". Tampoco Santiago Segura parecía convencido, ya que asegura que el "peor playback" que ha visto.

Habrá que ver el programa este viernes por la noche a las 22:00 horas, para juzgar por nosotros mismos qué ha pasado en el plató de El Desafío de Antena 3