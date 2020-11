Los Simpson predicen el fin del mundo, está cerca y la OCP parece estar 'en el ajo': enero de 2021

En el último especial de Halloween de la serie de Antena 3 Los Simpson, llamado 'La casa del árbol del Horror XXXI' ('Treehouse of Horror XXXI'), se ambienta en el día de elecciones en Estados Unidos, pero Homer se queda dormido en el patio y no va a votar.

Tras el resultado electoral, se desencadena una situación insostenible para la humanidad, que acaba con escenario distópico con los Cuatro Jinetes del Apocalipsis surcando el cielo, robots que parecen diseñados por OCP (Omni Consumer Products) - responsable entre otros de Robocop, pero también del poco fiable ED 209- patrullando las calles sin control, y un Homer 'atrincherado' en el tejado de su casa, con escopeta, cerveza y coladores, mientras la ciudad arde a su alrededor.

Este capítulo 4 de la temporada 32 establece este 'apocalipsis' el 20 de enero de 2021, coincidiendo con la ceremonia de investidura de nuevo presidente de EEUU, algo que ocurre desde el año 1933.

OTRAS PRECCIONES DE LOS SIMPON

Pero esta no es la primera vez que nos sorprenden con sus predicciones. El toque de queda y las Navidades con estado de alarma ya fueron protagonistas de Los Simpson, cuyos guionistas parecen viajar en el tiempo para reflejar algunos de los hitos informativos más llamativos de los últimos años.

Si hace poco rescataron un capítulo en el que Los Simpson 'predecían' la epidemia del 'coronavirus chino', o el 'pin parental', ahora son las Navidades imaginarias o el toque de queda con presencia policial en las calles lo que ha llamado la atención a los fans de la serie, que no han dudado en rescatar esos fragmentos y compartirlos en redes sociales.

Imbuido en el humor sarcástico de la conocida creación de Matt Groening, vemos cómo los niños tienen que meterse en casa cuando la policía pasa por las calles del tranquilo Springfield para recordarles que se ha instaurado el toque de queda.

Este fragmento pertenece al episodio 'Wild Barts Can't Be Broken' ('Los Barts salvajes no pueden romperse'). En el capítulo, el toque de queda no se decreta por una pandemia, sino por un acto de vandalismo colectivo, después de que acusaran a los niños de Springfield de destruir la escuela.

"ESTE AÑO LAS NAVIDADES SERÁN IMAGINARIAS"

.

En el capítulo 'Little Big Mom' ('Pequeña gran mamá') -décimo episodio de la 11ª temporada- , Ned Flanders avanza a sus hijos Rod y Todd que ese año las Navidades "serán imaginarias":

Unos momentos que la casualidad ha hecho que parezcan auténticos vaticinios de lo que está ocurriendo debido a la pandemia del coronavirus. Pero ¿cuál es el secreto de Los Simpson? ¿Cómo lo hacen para 'predecir' el futuro desde hace 30 años? Te lo contamos aquí.

