"Llevo 10 años pagando aquí": El Rubius traslada su residencia a Andorra para estar "cerca de mis amigos"

El Rubius, uno de los últimos bastiones de la creación de contenido que residen en España, ha anunciado este fin de semana su decisión de irse a vivir a Andorra junto con su pareja, la modelo madrileña Irina Isasia, aparentemente de forma indefinida.

Lo ha comunicado a través de una de sus partidas en directo en Twitch sin mencionar de forma directa a el país andorrano, pero dejando claro su destino. "Me voy a ir a vivir con mi señora ¿A dónde? A una casa muy bonita. Una casa en las montañitas y cerca de mis amigos, porque ya me hace falta un cambio" expresaba.

Con él ya son prácticamente todos los youtuber los que han dicho adiós a España para mudarse al país vecino. Vegetta 777, Willyrex, Lolito Fernández, The Grefg, Alexby, Staxx… la mayoría de grandes creadores de contenido de nuestro país han ido poco a poco trasladando con los años sus residencias a Andorra.

¿El motivo? La diferencia de impuestos que tienen que pagar allí por su trabajo en comparación con España. Aunque El Rubius admite que su partida se debe a que, en Madrid, ciudad de residencia habitual del youtuber desde hace años, ha dejado de tener personas que le importen por el traslado de su familia a Noruega, país del que es originario, la cuestión económica admite que "es un plus".

"Es un plus obviamente, pero todos mis amigos están ahí y obviamente también, yo que sé, que llevo literal 10 años de mi carrera en YouTube, pagando aquí, ósea... yo sé que habrá gente que me critique, pero bueno, la gente muchas veces habla sin saber, ¿sabes? Y sé que va a pasar, pero no me preocupa" les explicaba a las más de 200.000 personas que se encontraban en directo viendo al youtuber jugar al Rust mientras anunciaba la noticia.

Como era de esperar, tras comunicarlo, las redes sociales explosionaron dividiéndose en dos ambos. Unos defendiendo al youtuber y apoyando su decisión ya que, como se lleva hablando desde hace mucho tiempo, no ven justo que los creadores de contenido tengan que pagar casi un 50 por ciento de impuestos en España.

Otros critican que el youtuber haya decidido mudarse a Andorra y pagar menos impuestos en plena pandemia del coronavirus, cuando gana, según las estimaciones, cuatro millones de euros al año.

Además, muchos han comparado a El Rubius con otro de los grandes creadores de contenido del país: Ibai Llanos que hace pocos días se mojaba con la polémica, posicionándose totalmente a favor de pagar impuestos en España.

"Lo de los impuestos me parece una gilipollez. Es normal que a la gente que gana mucha pasta, que a la gente que es rica le quiten muchísimo dinero, más que les deberían de quitar y menos les deberían quitar a los que ganan dos, dos mil quinientos o menos…. […] yo vivo de p*ta madre, me da igual que me quiten la mitad, yo sigo viviendo de sobra y si no me he ido a Andorra es por eso […] Me parece un buen acto tributar aquí, que es lo que hace todo el mundo" afirmaba en un vídeo en sus redes sociales que era aplaudido y compartido durante días.